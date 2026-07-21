Зеленський призначив Михайла Драпатого новим Головнокомандувачем ЗСУ

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Штін Уляна Редактор стрічки новин

Президент України Володимир Зеленський заявив, що новим Головнокомандувачем Збройних Сил України стане Михайло Драпатий. За його словами, разом із військовим керівництвом уже визначили нову конфігурацію Генерального штабу ЗСУ.

Про це глава держави повідомив у своєму зверненні, передає Новини.LIVE.

Драпатий очолить Збройні Сили України

Володимир Зеленський заявив, що ухвалив рішення призначити Михайла Драпатого на посаду Головнокомандувача ЗСУ.

Президент зазначив, що під час обговорення майбутніх змін у керівництві армії участь брали Михайло Драпатий, Євгеній Хмара та Павло Паліса.

За словами Зеленського, сторони визначили, якою має бути оновлена структура Генерального штабу Збройних Сил України.

"Визначив, що новим Головнокомандувачем Збройних Сил України стане Михайло Драпатий. Разом з Михайлом, Євгенієм Хмарою, Павлом Палісою визначили, як має бути оновлена конфігурація Генерального штабу Збройних Сил України", — заявив президент.

Зеленський подякував Сирському за службу

Президент також висловив подяку Олександру Сирському за роботу на посаді Головнокомандувача ЗСУ.

За словами Зеленського, Сирський забезпечив важливі результати для України під час оборони Києва, Харківської наступальної операції та Курської операції.

"Значний шлях пройдено, захист України триває, і потрібне гідне ставлення до кожного воїна", — зазначив глава держави.

Він також повідомив, що разом із Сирським та начальником Генерального штабу Андрієм Гнатовим обговорив подальші формати служби та процес передачі справ.

Рішення мають офіційно оформити

Володимир Зеленський наголосив, що головною метою кадрових змін є посилення обороноздатності України та створення умов для перемоги у війні.

За його словами, остаточні рішення будуть формалізовані найближчим часом.

"З цієї ситуації Україна має вийти сильнішою, і Росії буде складніше", — підкреслив президент.

Водночас Зеленський заявив, що ключовим завданням залишається досягнення таких умов на фронті та у міжнародному тиску на Росію, які дозволять змусити РФ до миру. Новина доповнюється..