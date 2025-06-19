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Зеленський призначив командувача Сухопутних військ ЗСУ

19 червня 2025 20:13
Анастасія Писаненко - редактор
Зеленський призначив командувача Сухопутних військ ЗСУ Геннадія Шаповалова
Геннадій Шаповалов. Фото: facebook.com/OperationalCommandSouth
Анастасія Писаненко - редактор

Президент Володимир Зеленський призначив нового командувача Сухопутних військ ЗСУ. Ним став бригадний генерал Геннадій Шаповалов.

Про це повідомляється в указі глави держави №412/2025.

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Указ Президента. Фото: скриншот

Що відомо про призначення Шаповалова

"Призначити Шаповалова Геннадія Миколайовича командувачем Сухопутних військ Збройних сил України", — йдеться у документі.

Що відомо про Шаповалова

Геннадій Шаповалов народився у 1978 році у Кіровоградській області. Закінчив Інститут танкових військ при Харківському державному політехнічному університеті та Командно-штабний інститут застосування військ (сил) Національного університету оборони України.

Крім того, навчався у Національному університеті "Острозька академія" за спеціальністю "Міжнародні відносини, громадські комунікації та регіональні студії". Також він закінчив Військовий коледж Армії США, де готують старший офіцерський склад американських Сухопутних військ.

Був командиром окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка, в березні 2022 року отримав звання бригадного генерала та став начальником Головного управління військового співробітництва ЗСУ.

У червні 2023 року бригадний генерал увійшов до складу Комісії з питань координації євроатлантичної інтеграції України.

Нагадаємо, що Президент України Володимир Зеленський запропонував кандидатуру нового очільника Офісу Генерального прокурора. Відповідне подання вже надійшло до Верховної Ради. На цю посаду глава держави пропонує призначити Руслана Кравченка — ексголову Київської обласної військової адміністрації.

А мер Києва Віталій Кличко запропонував кандидатуру на посаду нового секретаря Київради. 

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