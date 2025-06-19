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Зеленский назначил командующего Сухопутными войсками ВСУ

19 июня 2025 20:13
Анастасия Писаненко - редактор
Зеленский назначил командующего Сухопутными войсками ВСУ Геннадия Шаповалова
Геннадий Шаповалов. Фото: facebook.com/OperationalCommandSouth
Анастасия Писаненко - редактор

Президент Владимир Зеленский назначил нового командующего Сухопутных войск ВСУ. Им стал бригадный генерал Геннадий Шаповалов.

Об этом сообщается в указе главы государства №412/2025.

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Указ Президента. Фото: скриншот

Что известно о назначении Шаповалова

"Назначить Шаповалова Геннадия Николаевича командующим Сухопутных войск Вооруженных сил Украины", — говорится в документе.

Что известно о Шаповалове

Геннадий Шаповалов родился в 1978 году в Кировоградской области. Окончил Институт танковых войск при Харьковском государственном политехническом университете и Командно-штабной институт применения войск (сил) Национального университета обороны Украины.

Кроме того, учился в Национальном университете "Острожская академия" по специальности "Международные отношения, общественные коммуникации и региональные студии". Также он окончил Военный колледж Армии США, где готовят старший офицерский состав американских Сухопутных войск.

Был командиром отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка, в марте 2022 года получил звание бригадного генерала и стал начальником Главного управления военного сотрудничества ВСУ.

В июне 2023 года бригадный генерал вошел в состав Комиссии по вопросам координации евроатлантической интеграции Украины.

Напомним, что Президент Украины Владимир Зеленский предложил кандидатуру нового главы Офиса Генерального прокурора. Соответствующее представление уже поступило в Верховную Раду. На эту должность глава государства предлагает назначить Руслана Кравченко - экс-главу Киевской областной военной администрации.

А мэр Киева Виталий Кличко предложил кандидатуру на должность нового секретаря Киевсовета.

Владимир Зеленский ВСУ Украина кадровые изменения война в Украине
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