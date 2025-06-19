Зеленский назначил командующего Сухопутными войсками ВСУ Геннадия Шаповалова

Зеленский назначил командующего Сухопутными войсками ВСУ
Президент Владимир Зеленский назначил нового командующего Сухопутных войск ВСУ. Им стал бригадный генерал Геннадий Шаповалов.
Об этом сообщается в указе главы государства №412/2025.
Что известно о назначении Шаповалова
"Назначить Шаповалова Геннадия Николаевича командующим Сухопутных войск Вооруженных сил Украины", — говорится в документе.
Что известно о Шаповалове
Геннадий Шаповалов родился в 1978 году в Кировоградской области. Окончил Институт танковых войск при Харьковском государственном политехническом университете и Командно-штабной институт применения войск (сил) Национального университета обороны Украины.
Кроме того, учился в Национальном университете "Острожская академия" по специальности "Международные отношения, общественные коммуникации и региональные студии". Также он окончил Военный колледж Армии США, где готовят старший офицерский состав американских Сухопутных войск.
Был командиром отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка, в марте 2022 года получил звание бригадного генерала и стал начальником Главного управления военного сотрудничества ВСУ.
В июне 2023 года бригадный генерал вошел в состав Комиссии по вопросам координации евроатлантической интеграции Украины.
Напомним, что Президент Украины Владимир Зеленский предложил кандидатуру нового главы Офиса Генерального прокурора. Соответствующее представление уже поступило в Верховную Раду. На эту должность глава государства предлагает назначить Руслана Кравченко - экс-главу Киевской областной военной администрации.
А мэр Киева Виталий Кличко предложил кандидатуру на должность нового секретаря Киевсовета.
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