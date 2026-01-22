Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиМодаПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Зеленський привітав українців із Днем Соборності

Зеленський привітав українців із Днем Соборності

Ua ru
Дата публікації: 22 січня 2026 09:43
Президент України звернувся до народу у День Соборності
Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОПУ

Президент України Володимир Зеленський привітав українців із Днем Соборності України. Він наголоси на значенні єдності як ключової сили держави в умовах повномасштабної війни.

Вітальне відео глава держави оприлюднив у День Соборності — 22 січня на своєму каналі у Telegram.

Реклама
Читайте також:

Зеленський привітав українців з Днем соборності

У своєму зверненні Зеленський підкреслив, що українці єдині і доводять це щодня вже 1429 днів — від початку повномасштабного вторгнення Росії.

Цього разу Володимир Зеленський оприлюднив відеоряд зі словами привітання та роздумів про День соборності. Глава держави не записував особисте відеозвернення.

Втім, у відео йдеться про те, що Схід і Захід нині разом на передовій, у тилу, у кожному місті й селі країни, де кожен українець бореться за іншого. Українці стали родиною, командою і військом, які навчилися об'єднуватися не лише проти ворога, а насамперед за себе, за власне життя, майбутнє та державу.

Що таке День Соборності і чому його святкують 22 січня

День Соборності України відзначають щороку 22 січня на честь проголошення Акта Злуки Української Народної Республіки та Західноукраїнської Народної Республіки у 1919 році.

Саме цього дня було задекларовано об'єднання українських земель в одну незалежну державу. Свято символізує єдність територій, народу та спільну відповідальність за майбутнє країни, а в умовах війни набуло особливого, глибокого змісту.

Нагадаємо, Новини.LIVE писали детальніше про значення та історію свята Дня Соборності України та підготували добірку привітань та картинок

Володимир Зеленський українці привітання День Соборності України війна в Україні
Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації