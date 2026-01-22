Президент України звернувся до народу у День Соборності

Зеленський привітав українців із Днем Соборності
Президент України Володимир Зеленський привітав українців із Днем Соборності України. Він наголоси на значенні єдності як ключової сили держави в умовах повномасштабної війни.
Вітальне відео глава держави оприлюднив у День Соборності — 22 січня на своєму каналі у Telegram.
Зеленський привітав українців з Днем соборності
У своєму зверненні Зеленський підкреслив, що українці єдині і доводять це щодня вже 1429 днів — від початку повномасштабного вторгнення Росії.
Цього разу Володимир Зеленський оприлюднив відеоряд зі словами привітання та роздумів про День соборності. Глава держави не записував особисте відеозвернення.
Втім, у відео йдеться про те, що Схід і Захід нині разом на передовій, у тилу, у кожному місті й селі країни, де кожен українець бореться за іншого. Українці стали родиною, командою і військом, які навчилися об'єднуватися не лише проти ворога, а насамперед за себе, за власне життя, майбутнє та державу.
Що таке День Соборності і чому його святкують 22 січня
День Соборності України відзначають щороку 22 січня на честь проголошення Акта Злуки Української Народної Республіки та Західноукраїнської Народної Республіки у 1919 році.
Саме цього дня було задекларовано об'єднання українських земель в одну незалежну державу. Свято символізує єдність територій, народу та спільну відповідальність за майбутнє країни, а в умовах війни набуло особливого, глибокого змісту.
Нагадаємо, Новини.LIVE писали детальніше про значення та історію свята Дня Соборності України та підготували добірку привітань та картинок.
Читайте Новини.LIVE!