Україна
Зеленский поздравил украинцев с Днем Соборности

Зеленский поздравил украинцев с Днем Соборности

Дата публикации 22 января 2026 09:43
Президент Украины обратился к народу в День Соборности
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОПУ

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил украинцев с Днем Соборности Украины. Он подчеркнул значение единства как ключевой силы государства в условиях полномасштабной войны.

Поздравительное видео глава государства обнародовал в День Соборности — 22 января на своем канале в Telegram.

Зеленский поздравил украинцев с Днем соборности

В своем обращении Зеленский подчеркнул, что украинцы едины и доказывают это ежедневно уже 1429 дней - с начала полномасштабного вторжения России.

На этот раз Владимир Зеленский обнародовал видеоряд со словами поздравления и размышлений о Дне соборности. Глава государства не записывал личное видеообращение.

Впрочем, в видео говорится о том, что Восток и Запад сейчас вместе на передовой, в тылу, в каждом городе и селе страны, где каждый украинец борется за другого. Украинцы стали семьей, командой и войском, которые научились объединяться не только против врага, а прежде всего за себя, за собственную жизнь, будущее и государство.

Что такое День Соборности и почему его празднуют 22 января

День Соборности Украины отмечают ежегодно 22 января в честь провозглашения Акта Воссоединения Украинской Народной Республики и Западно-Украинской Народной Республики в 1919 году.

Именно в этот день было задекларировано объединение украинских земель в одно независимое государство. Праздник символизирует единство территорий, народа и общую ответственность за будущее страны, а в условиях войны приобрел особый, глубокий смысл.

Напомним, Новини.LIVE писали подробнее о значении и истории праздника Дня Соборности Украины и подготовили подборку поздравлений и картинок.

Владимир Зеленский украинцы поздравления День Соборности Украины война в Украине
Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
