День Соборності України — коли відзначають, історія свята

Живий ланцюг єдності до Дня Соборності. Фото: Domena publiczna

Сьогодні, 22 січня, Україна відзначає День Соборності. У цей день в 1919 році на Софійському майдані в Києві було проголошено Акт Злуки Української Народної Республіки й Західноукраїнської Народної Республіки.

Новини.LIVE розповідають історію свята та як українці відзначають цей день.

Історія свята

Перша світова війна, національні революційні рухи та розпади імперій наблизили втілення ідеалу соборності.

У 1917 році в Києві постала Українська Центральна Рада, яка проголосила Українську Народну Республіку, а в Галичині у 1918 році було створено Західноукраїнську Народну Республіку. Її лідери ініціювали переговори про об’єднання Наддніпрянської України з Наддністрянською. До Києва вирушила галицька делегація.

1 грудня 1918 року на залізничній станції у Фастові представники ЗУНР і УНР підписали "Передвступний договір". Угода констатувала непохитний намір ЗУНР "злитися в найкоротшім часі в одну велику державу з Українською Народною Республікою".

Зі свого боку, УНР проголошувала згоду "прийняти всю територію і населення Західно-Української Народньої Республіки як складову частину державної цілості в Українську Народну Республіку". Договір підписали: від УНР — Володимир Винниченко, Симон Петлюра, Федір Швець, Панас Андрієвський, від ЗУНР — Лонгин Цегельський і Дмитро Левицький.

Ратифікували цей документ 3 січня 1919 року на першому засіданні Української Національної Ради — керівного органу ЗУНР.

18 січня відбулася спільна нарада Директорії і Ради народних міністрів УНР за участі делегації з Галичини, Буковини і Закарпаття. Рада міністрів доручила написати сценарій заходів та особисто очолити всі церемонії міністру народної освіти Іванові Огієнку. Саме він запропонував влаштувати загальнонародне свято на річницю проголошення самостійності УНР.

Ухвала Української Національної Ради про злуку ЗУНР та УНР, січень, 1919 року.

22 січня 1919 року на Софійській площі в Києві відбулося проголошення "Універсала Директорії Української Народної Республіки" (Акту Злуки).

Проголошення Акту Злуки на Софійській площі у Києві, 22 січня 1919 року

Перше офіційне святкування Дня Соборності

Радянський режим забороняв вшановувати таке свято. Тому вперше за 20 років, урочисто відзначили на офіційному рівні 22 січня 1939 року. Сталося це у Карпатській Україні в м. Хуст, на той час — автономній республіці Чехословацької республіки.

Це була найбільша за 20 років перебування краю у складі Чехословаччини демонстрація місцевого населення за участю 30 тисяч люду, який з'їхався до столиці Карпатської України з усіх куточків краю.

Як відзначають День Соборності в незалежній Україні

День Соборності в Україні відзначають з 1999 року. На деякий час, з 2011 року, згідно з указом президента-втікача Віктора Януковича, День Соборності перейменували на "День Соборності та Свободи України". Але 13 листопада 2014 року президент Петро Порошенко повернувся святу попередню назву.

"Живий ланцюг" як символ до єдності

21 січня 1990 року на честь свята було започатковано "живий ланцюг". Того дня сотні тисяч людей утворили його від Івано-Франківська через Львів до Києва, щоб відзначити річницю Акту Злуки УНР і ЗУНР. Довжина "ланцюга" складала 700 кілометрів.

Живий ланцюг 1990 року. Фото: Історична правда

Цю акцію розцінювали як прагнення до незалежності та єдності України. Відтоді живий ланцюг став традиційною формою відзначення Дня Соборності України.

У 2008-2011 роках у Києві такі "ланцюги" утворювали на мосту Патона. Таким чином символічно об'єднували правий та лівий береги Дніпра.

Живий ланцюг на мосту Патона у 2011 році. Фото: Рідна країна

22 січня 2011 року "живий ланцюг" було утворено у понад 20 містах України.

А вже у 2022 році, на честь 103-ї річниці Дня Соборності України, учасники XXVI Української антарктичної експедиції, разом з французькими дослідниками, створили в Антарктиді "живий ланцюг" Соборності України, який проклали в сніговому тунелі навколо антарктичної станції "Академік Вернадський".



Полярники долучилися до традиційної всеукраїнської акції єднання. Фото: Національний антарктичний науковий центр

У 2024 році, до 105-ї річниці Дня Соборності України, в столиці Канади утворили "живий ланцюг", який сполучив дві провінції.

Живий ланцюг соборності в місті Оттава. Фото: Посольство України в Канаді

Такі ж заходи щорічно відбуваються і в деяких містах та селах України.

Цього дня також прийнято згадувати іншу подію, яка відбулась рівно на рік раніше 22 січня 1918 р. — прийняття IV Універсалу УЦР, яким проголошувалася повна незалежність УНР.

