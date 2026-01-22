День Соборности Украины — когда отмечают, история праздника

Украина отмечает День Соборности — история единения и борьбы
Сегодня, 22 января, Украина отмечает День Соборности. В этот день в 1919 году на Софийской площади в Киеве был провозглашен Акт Воссоединения Украинской Народной Республики и Западно-Украинской Народной Республики.
История праздника
Первая мировая война, национальные революционные движения и распад империй приблизили воплощение идеала соборности.
В 1917 году в Киеве появилась Украинская Центральная Рада, которая провозгласила Украинскую Народную Республику, а в Галичине в 1918 году была создана Западно-Украинская Народная Республика. Ее лидеры инициировали переговоры об объединении Надднепрянской Украины с Надднестрянской. В Киев отправилась галицкая делегация.
1 декабря 1918 года на железнодорожной станции в Фастове представители ЗУНР и УНР подписали "Предвступительный договор". Соглашение констатировало непоколебимое намерение ЗУНР "слиться в кратчайшее время в одно большое государство с Украинской Народной Республикой".
Со своей стороны, УНР провозглашала согласие "принять всю территорию и население Западно-Украинской Народной Республики как составную часть государственной целостности в Украинскую Народную Республику". Договор подписали: от УНР - Владимир Винниченко, Симон Петлюра, Федор Швец, Афанасий Андриевский, от ЗУНР — Лонгин Цегельский и Дмитрий Левицкий.
Ратифицировали этот документ 3 января 1919 года на первом заседании Украинской Национальной Рады — руководящего органа ЗУНР.
18 января состоялось совместное совещание Директории и Совета народных министров УНР при участии делегации из Галичины, Буковины и Закарпатья. Совет министров поручил написать сценарий мероприятий и лично возглавить все церемонии министру народного образования Ивану Огиенко. Именно он предложил устроить общенародный праздник в годовщину провозглашения самостоятельности УНР.
22 января 1919 года на Софийской площади в Киеве состоялось провозглашение "Универсала Директории Украинской Народной Республики" (Акта Злуки).
Первое официальное празднование Дня Соборности
Советский режим запрещал чествовать такой праздник. Поэтому впервые за 20 лет, торжественно отметили на официальном уровне 22 января 1939 года. Произошло это в Карпатской Украине в г. Хуст, в то время — автономной республике Чехословацкой республики.
Это была крупнейшая за 20 лет пребывания края в составе Чехословакии демонстрация местного населения с участием 30 тысяч человек, который съехался в столицу Карпатской Украины со всех уголков края.
Как отмечают День Соборности в независимой Украине
День Соборности в Украине отмечают с 1999 года. На некоторое время, с 2011 года, согласно указу президента-беглеца Виктора Януковича, День Соборности переименовали в "День Соборности и Свободы Украины". Но 13 ноября 2014 года президент Петр Порошенко вернул празднику предыдущее название.
"Живая цепь" как символ к единству
21 января 1990 года в честь праздника была основана "живая цепь". В тот день сотни тысяч людей образовали ее от Ивано-Франковска через Львов до Киева, чтобы отметить годовщину Акта Воссоединения УНР и ЗУНР. Длина "цепи" составляла 700 километров.
Эту акцию расценивали как стремление к независимости и единству Украины. С тех пор живая цепь стала традиционной формой празднования Дня Соборности Украины.
В 2008-2011 годах в Киеве такие "цепи" образовывали на мосту Патона. Таким образом символически объединяли правый и левый берега Днепра.
22 января 2011 года "живая цепь" была образована в более чем 20 городах Украины.
А уже в 2022 году, в честь 103-й годовщины Дня Соборности Украины, участники XXVI Украинской антарктической экспедиции, вместе с французскими исследователями, создали в Антарктиде "живую цепь" Соборности Украины, которую проложили в снежном тоннеле вокруг антарктической станции "Академик Вернадский".
В 2024 году, к 105-й годовщине Дня Соборности Украины, в столице Канады образовали "живую цепь", которая соединила две провинции.
Такие же мероприятия ежегодно проходят и в некоторых городах и селах Украины.
В этот день также принято вспоминать другое событие, которое состоялось ровно на год раньше 22 января 1918 г. — принятие IV Универсала УЦР, которым провозглашалась полная независимость УНР.
