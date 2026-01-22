День Соборности Украины — когда отмечают, история праздника

Живая цепь единства ко Дню Соборности. Фото: Domena publiczna

Сегодня, 22 января, Украина отмечает День Соборности. В этот день в 1919 году на Софийской площади в Киеве был провозглашен Акт Воссоединения Украинской Народной Республики и Западно-Украинской Народной Республики.

Новини.LIVE рассказывают историю праздника и как украинцы отмечают этот день.

История праздника

Первая мировая война, национальные революционные движения и распад империй приблизили воплощение идеала соборности.

В 1917 году в Киеве появилась Украинская Центральная Рада, которая провозгласила Украинскую Народную Республику, а в Галичине в 1918 году была создана Западно-Украинская Народная Республика. Ее лидеры инициировали переговоры об объединении Надднепрянской Украины с Надднестрянской. В Киев отправилась галицкая делегация.

1 декабря 1918 года на железнодорожной станции в Фастове представители ЗУНР и УНР подписали "Предвступительный договор". Соглашение констатировало непоколебимое намерение ЗУНР "слиться в кратчайшее время в одно большое государство с Украинской Народной Республикой".

Со своей стороны, УНР провозглашала согласие "принять всю территорию и население Западно-Украинской Народной Республики как составную часть государственной целостности в Украинскую Народную Республику". Договор подписали: от УНР - Владимир Винниченко, Симон Петлюра, Федор Швец, Афанасий Андриевский, от ЗУНР — Лонгин Цегельский и Дмитрий Левицкий.

Ратифицировали этот документ 3 января 1919 года на первом заседании Украинской Национальной Рады — руководящего органа ЗУНР.

18 января состоялось совместное совещание Директории и Совета народных министров УНР при участии делегации из Галичины, Буковины и Закарпатья. Совет министров поручил написать сценарий мероприятий и лично возглавить все церемонии министру народного образования Ивану Огиенко. Именно он предложил устроить общенародный праздник в годовщину провозглашения самостоятельности УНР.

Постановление Украинской Национальной Рады о воссоединении ЗУНР и УНР, январь 1919 года.

22 января 1919 года на Софийской площади в Киеве состоялось провозглашение "Универсала Директории Украинской Народной Республики" (Акта Злуки).

Провозглашение Акта Воссоединения на Софийской площади в Киеве, 22 января 1919 года

Первое официальное празднование Дня Соборности

Советский режим запрещал чествовать такой праздник. Поэтому впервые за 20 лет, торжественно отметили на официальном уровне 22 января 1939 года. Произошло это в Карпатской Украине в г. Хуст, в то время — автономной республике Чехословацкой республики.

Это была крупнейшая за 20 лет пребывания края в составе Чехословакии демонстрация местного населения с участием 30 тысяч человек, который съехался в столицу Карпатской Украины со всех уголков края.

Как отмечают День Соборности в независимой Украине

День Соборности в Украине отмечают с 1999 года. На некоторое время, с 2011 года, согласно указу президента-беглеца Виктора Януковича, День Соборности переименовали в "День Соборности и Свободы Украины". Но 13 ноября 2014 года президент Петр Порошенко вернул празднику предыдущее название.

"Живая цепь" как символ к единству

21 января 1990 года в честь праздника была основана "живая цепь". В тот день сотни тысяч людей образовали ее от Ивано-Франковска через Львов до Киева, чтобы отметить годовщину Акта Воссоединения УНР и ЗУНР. Длина "цепи" составляла 700 километров.

Живая цепь 1990 года. Фото: Историческая правда

Эту акцию расценивали как стремление к независимости и единству Украины. С тех пор живая цепь стала традиционной формой празднования Дня Соборности Украины.

В 2008-2011 годах в Киеве такие "цепи" образовывали на мосту Патона. Таким образом символически объединяли правый и левый берега Днепра.

Живая цепь на мосту Патона в 2011 году. Фото: Родная страна

22 января 2011 года "живая цепь" была образована в более чем 20 городах Украины.

А уже в 2022 году, в честь 103-й годовщины Дня Соборности Украины, участники XXVI Украинской антарктической экспедиции, вместе с французскими исследователями, создали в Антарктиде "живую цепь" Соборности Украины, которую проложили в снежном тоннеле вокруг антарктической станции "Академик Вернадский".



Полярники присоединились к традиционной всеукраинской акции единения. Фото: Национальный антарктический научный центр

В 2024 году, к 105-й годовщине Дня Соборности Украины, в столице Канады образовали "живую цепь", которая соединила две провинции.

Живая цепь соборности в городе Оттава. Фото: Посольство Украины в Канаде

Такие же мероприятия ежегодно проходят и в некоторых городах и селах Украины.

В этот день также принято вспоминать другое событие, которое состоялось ровно на год раньше 22 января 1918 г. — принятие IV Универсала УЦР, которым провозглашалась полная независимость УНР.

