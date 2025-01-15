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Зеленський привітав працівників УДО з професійним святом

15 січня 2025 11:17
Василій Наумов - Редактор
Василій Наумов
Редактор
День працівників УДО — Зеленський привітав з професійним святом
Президент України Володимир Зеленський. Фото: скриншот
Василій Наумов - Редактор
Василій Наумов
Редактор

У середу, 15 січня, в Україні відзначають День створення Управління державної охорони (УДО). Працівники цієї служби забезпечують роботу, зокрема, дипломатів та українських державних органів.

Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський у Facebook.

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Зеленський зазначив, що привітав працівників УДО із професійним святом та відзначив їхню роботу напередодні.

Президент підкреслив, що робота працівників Управління державної охорони часто залишається поза увагою більшості українців, але саме вона забезпечує  діяльність дипломатів, державних установ, посадовців та організацію візитів іноземних делегацій.

"Безпека, особливо в час війни — це одна з найбільших цінностей. Я вдячний усім вам за гарантування безпеки для наших державних інституцій і для наших партнерів, які прибувають в Україну. Хочу подякувати вам також за готовність змінюватися саме так, як цього потребує виконання завдань. Знаю, що в УДО багато всього змінилося, і впевнений, що ці зміни найкращі", — сказав Зеленський.

День працівників УДО Зеленський
Повідомлення Зеленського у Facebook

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський призначив нового начальника Управління державної охорони. Ним став Олексій Морозов.

Також ми писали, що Президент змінив склад Ставки Верховного Головнокомандувача.

Володимир Зеленський свята УДО професії президент

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