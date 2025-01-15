День работников УГО — Зеленский поздравил с профессиональным праздником

Зеленский поздравил работников УГО с профессиональным праздником
В среду, 15 января, в Украине отмечают День создания Управления государственной охраны (УГО). Работники этой службы обеспечивают работу, в частности, дипломатов и украинских государственных органов.
Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский в Facebook.
Зеленский обратился к работникам УГО
Зеленский отметил, что поздравил работников УГО с профессиональным праздником и отметил их работу накануне.
Президент подчеркнул, что работа сотрудников Управления государственной охраны часто остается без внимания большинства украинцев, но именно она обеспечивает деятельность дипломатов, государственных учреждений, должностных лиц и организацию визитов иностранных делегаций.
"Безопасность, особенно во время войны — это одна из самых больших ценностей. Я благодарен всем вам за обеспечение безопасности для наших государственных институтов и для наших партнеров, прибывающих в Украину. Хочу поблагодарить вас также за готовность меняться именно так, как этого требует выполнение задач. Знаю, что в УГО много всего изменилось, и уверен, что эти изменения самые лучшие", — сказал Зеленский.
Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский назначил нового начальника Управления государственной охраны. Им стал Алексей Морозов.
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