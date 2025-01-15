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Зеленский поздравил работников УГО с профессиональным праздником

15 января 2025 11:17
Василий Наумов - Редактор
Василий Наумов
Редактор
День работников УГО — Зеленский поздравил с профессиональным праздником
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: скриншот
Василий Наумов - Редактор
Василий Наумов
Редактор

В среду, 15 января, в Украине отмечают День создания Управления государственной охраны (УГО). Работники этой службы обеспечивают работу, в частности, дипломатов и украинских государственных органов.

Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский в Facebook.

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Зеленский отметил, что поздравил работников УГО с профессиональным праздником и отметил их работу накануне.

Президент подчеркнул, что работа сотрудников Управления государственной охраны часто остается без внимания большинства украинцев, но именно она обеспечивает деятельность дипломатов, государственных учреждений, должностных лиц и организацию визитов иностранных делегаций.

"Безопасность, особенно во время войны — это одна из самых больших ценностей. Я благодарен всем вам за обеспечение безопасности для наших государственных институтов и для наших партнеров, прибывающих в Украину. Хочу поблагодарить вас также за готовность меняться именно так, как этого требует выполнение задач. Знаю, что в УГО много всего изменилось, и уверен, что эти изменения самые лучшие", — сказал Зеленский.

День работников УГО Зеленский
Сообщение Зеленского в Facebook

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский назначил нового начальника Управления государственной охраны. Им стал Алексей Морозов.

Также мы писали, что Президент изменил состав Ставки Верховного Главнокомандующего.

Владимир Зеленский праздники УГО профессии президент

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