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Головна Новини дня Зеленський привітав нового премʼєра Британії зі вступом на посаду

Зеленський привітав нового премʼєра Британії зі вступом на посаду

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Дата публікації: 20 липня 2026 22:00
Зеленський провів розмову з новим прем’єром Британії Бернемом
Володимир Зеленський. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Український лідер Володимир Зеленський у понеділок, 20 липня, провів розмову з новим премʼєр-міністром Великої Британії Енді Бернемом. Він привітав його зі вступом на посаду. Глава держави наголосив, що дуже цінує, що підтримка Україна та наших людей й надалі буде міцною.

Про це Володимир Зеленський повідомив у соцмережах, передає Новини.LIVE.

Розмова Зеленського з Бернемом

"Дякую за теплі слова поваги про Український народ та співчуття рідним і близьких людей, які загинули внаслідок нещодавніх російських атак", — наголосив глава держави.

За його словами, Україна та Британія змогли побудувати найсильніше партнерство в історії відносин між державами. Зеленський зауважив, що країни обовʼязково продовжать працювати над тим, аби воно лише розширювалося.

"Домовилися, що обговоримо нашу подальшу співпрацю, зокрема роботу в межах Антибалістичної коаліції, під час зустрічі вже найближчим часом. Дякую, Енді. Дякую, Британіє!" — додав український лідер.

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Допис Зеленського. Фото: скриншот

Як писали Новини.LIVE, 20 липня Кір Стармер офіційно залишив посаду. Напередодні він звернувся з прощальною промовою, підсумувавши діяльність уряду та зазначивши, що залишає посаду "з усмішкою".

На посаді Стармера замінив депутат британського парламенту Енді Бернем. Король Чарльз ІІІ запросив його сформувати уряд.

Володимир Зеленський Великобританія Енді Бернем
Аркадій Пастула - Редактор стічки новин
Автор:
Аркадій Пастула
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