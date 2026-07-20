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Главная Новости дня Зеленский поздравил нового премьер-министра Великобритании с вступлением в должность

Зеленский поздравил нового премьер-министра Великобритании с вступлением в должность

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Дата публикации 20 июля 2026 22:00
Зеленский провел разговор с новым премьер-министром Великобритании Бернемом
Владимир Зеленский. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Украинский лидер Владимир Зеленский в понедельник, 20 июля, провел беседу с новым премьер-министром Великобритании Энди Бернемом. Он поздравил его с вступлением в должность. Глава государства подчеркнул, что очень ценит то, что поддержка Украины и нашего народа и впредь будет прочной.

Об этом Владимир Зеленский сообщил в соцсетях, передает Новини.LIVE.

Беседа Зеленского с Бернемом

"Спасибо за теплые слова уважения к украинскому народу и соболезнования родным и близким людей, погибших в результате недавних российских атак", — подчеркнул глава государства.

По его словам, Украина и Великобритания смогли построить самое прочное партнерство в истории отношений между государствами. Зеленский отметил, что страны обязательно продолжат работать над тем, чтобы оно только расширялось.

"Договорились, что обсудим наше дальнейшее сотрудничество, в частности работу в рамках Антибаллистической коалиции, во время встречи уже в ближайшее время. Спасибо, Энди. Спасибо, Великобритания!" — добавил украинский лидер.

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Пост Зеленского. Фото: скриншот

Как писали Новини.LIVE, 20 июля Кир Стармер официально покинул свой пост. Накануне он выступил с прощальной речью, подведя итоги деятельности правительства и отметив, что уходит с поста "с улыбкой".

На посту Стармера его сменил депутат британского парламента Энди Бернем. Король Чарльз III предложил ему сформировать правительство.

Владимир Зеленский Великобритания Энди Бернем
Аркадий Пастула - Редактор ленты новостей
Автор:
Аркадий Пастула
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