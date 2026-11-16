Президент України Володимир Зеленський. Фото: Офіс президента

Президент України Володимир Зеленський 16 листопада звернувся до працівників радіо, телебачення та зв'язку з нагоди професійного свята. Глава держави наголосив, що українські журналісти та зв'язківці допомагають зберігати міжнародну увагу до війни, підтримують єдність суспільства та зв'язок із громадянами за кордоном і на окупованих територіях.

Про це написав у соцмережах Володимир Зеленський, передає Новини.LIVE.

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Зеленський про роль українських медіа під час війни

За словами президента, сильні медіа та стабільний зв'язок необхідні для захисту країни. Завдяки роботі українських і закордонних журналістів світ щодня отримує інформацію про події в Україні та ситуацію на фронті.

"Українські радіостанції, телеканали, і зокрема національний телемарафон, українські зв’язківці та всі медійники разом із колегами з інших країн досягли колосального результату, а саме: жодного дня не було такого, щоб світ не чув про Україну", — зазначив глава держави.

Президент також звернув увагу на те, що українці за кордоном продовжують відчувати зв'язок із Батьківщиною. Водночас жителі тимчасово окупованих територій мають змогу чути Україну та зберігати віру в неї.

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Окремо глава держави подякував журналістам і працівникам медіа, які допомагають українським військовим або самі служать у Силах оборони та безпеки.

Він наголосив на важливості роботи тих, хто розповідає історії окремих людей навіть під час масштабних історичних подій.

"І шануємо пам’ять тих працівників українського телебачення, українського радіо, українських медіа, які віддали своє життя, захищаючи Україну та правду про неї", — сказав Зеленський.

Нагадаємо, раніше Новини.LIVE оприлюднили відеозвернення до міжнародних журналістів. Наша команда закликає колег не втрачати уваги до російської війни проти України, відповідально висвітлювати події та протидіяти дезінформації.

Також Новини.LIVE писали про те, що керівник Офісу Президента України Кирило Буданов заявив про спроби Москви дестабілізувати ситуацію всередині країни. У зверненні до професійного свята медійників він наголосив на важливості протидії російським інформаційним загрозам і маніпуляціям.