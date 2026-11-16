Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Политика Колонки Видео
КомпанииИнвестицииМир туризмаМодаРынок трудаЕвровидениеГрядкаКультВоенная экономикаШтабШоу-бизнес --ТехноМентальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборПередоваяПутешествияПризывЭкономистАвтоТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаСпортОлимпиадаПсихологияЖизньДом и огородПутеводительВкусРецептыТранспортКино и сериалыМетеоМобилизацияСаморазвитиеСтильДеньги ВСУНедвижимостьЭксклюзивКиевМедцентрХроникиВойскоПромоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаОткрытияWowРынок недвижимостиЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЗаконLIVE media HUBБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовГламурЧМ-2026ЭкономикаЗдоровье +УкраинаТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
LIVE media HUB
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Киев
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Открытия
Политика
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Финансы
Харьков
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Зеленский поздравил представителей СМИ и отметил их вклад в оборону

Зеленский поздравил представителей СМИ и отметил их вклад в оборону

Ua ru
16 ноября 2026 21:41
Зеленский поздравил представителей СМИ и рассказал о роли СМИ в войне Офис президента
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Офис президента

16 ноября президент Украины Владимир Зеленский обратился к работникам радио, телевидения и связи по случаю профессионального праздника. Глава государства подчеркнул, что украинские журналисты и работники связи помогают сохранять международное внимание к войне, поддерживают единство общества и связь с гражданами за рубежом и на оккупированных территориях.

Об этом написал в соцсетях Владимир Зеленский, передает Новини.LIVE.

Реклама

Зеленский о роли украинских СМИ во время войны

По словам президента, сильные СМИ и стабильная связь необходимы для защиты страны. Благодаря работе украинских и зарубежных журналистов мир ежедневно получает информацию о событиях в Украине и ситуации на фронте.

"Украинские радиостанции, телеканалы, и в частности национальный телемарафон, украинские связисты и все медийщики вместе с коллегами из других стран достигли колоссального результата, а именно: не было ни одного дня, чтобы мир не слышал об Украине", — отметил глава государства.

Президент также обратил внимание на то, что украинцы за рубежом продолжают чувствовать связь с Родиной. В то же время жители временно оккупированных территорий имеют возможность слышать Украину и сохранять веру в неё.

Читайте также:

Зеленский почтил память погибших журналистов

Отдельно глава государства поблагодарил журналистов и работников СМИ, которые помогают украинским военным или сами служат в Силах обороны и безопасности.

Он подчеркнул важность работы тех, кто рассказывает истории отдельных людей даже во время масштабных исторических событий.

"И чтим память тех сотрудников украинского телевидения, украинского радио, украинских СМИ, которые отдали свою жизнь, защищая Украину и правду о ней", — сказал Зеленский.

Напомним, ранее Новини.LIVE обнародовали видеообращение к международным журналистам. Наша команда призывает коллег не терять внимания к российской войне против Украины, ответственно освещать события и противодействовать дезинформации.

Также Новини.LIVE писали о том, что глава Офиса Президента Украины Кирилл Буданов заявил о попытках Москвы дестабилизировать ситуацию внутри страны. В обращении по случаю профессионального праздника медийщиков он подчеркнул важность противодействия российским информационным угрозам и манипуляциям.

Владимир Зеленский СМИ поздравления медиа победа
Юлия Шепилова - редактор ленты новостей
Автор:
Юлия Шепилова

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации