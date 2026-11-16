Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Офис президента

16 ноября президент Украины Владимир Зеленский обратился к работникам радио, телевидения и связи по случаю профессионального праздника. Глава государства подчеркнул, что украинские журналисты и работники связи помогают сохранять международное внимание к войне, поддерживают единство общества и связь с гражданами за рубежом и на оккупированных территориях.

Об этом написал в соцсетях Владимир Зеленский, передает Новини.LIVE.

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Зеленский о роли украинских СМИ во время войны

По словам президента, сильные СМИ и стабильная связь необходимы для защиты страны. Благодаря работе украинских и зарубежных журналистов мир ежедневно получает информацию о событиях в Украине и ситуации на фронте.

"Украинские радиостанции, телеканалы, и в частности национальный телемарафон, украинские связисты и все медийщики вместе с коллегами из других стран достигли колоссального результата, а именно: не было ни одного дня, чтобы мир не слышал об Украине", — отметил глава государства.

Президент также обратил внимание на то, что украинцы за рубежом продолжают чувствовать связь с Родиной. В то же время жители временно оккупированных территорий имеют возможность слышать Украину и сохранять веру в неё.

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Отдельно глава государства поблагодарил журналистов и работников СМИ, которые помогают украинским военным или сами служат в Силах обороны и безопасности.

Он подчеркнул важность работы тех, кто рассказывает истории отдельных людей даже во время масштабных исторических событий.

"И чтим память тех сотрудников украинского телевидения, украинского радио, украинских СМИ, которые отдали свою жизнь, защищая Украину и правду о ней", — сказал Зеленский.

Напомним, ранее Новини.LIVE обнародовали видеообращение к международным журналистам. Наша команда призывает коллег не терять внимания к российской войне против Украины, ответственно освещать события и противодействовать дезинформации.

Также Новини.LIVE писали о том, что глава Офиса Президента Украины Кирилл Буданов заявил о попытках Москвы дестабилизировать ситуацию внутри страны. В обращении по случаю профессионального праздника медийщиков он подчеркнул важность противодействия российским информационным угрозам и манипуляциям.