Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКіно та серіалиЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Інвестиції
Компанії
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Зеленський привітав єврейські громади і юдеїв з Ханукою

Зеленський привітав єврейські громади і юдеїв з Ханукою

Ua ru
Дата публікації: 14 грудня 2025 23:25
Зеленський виступив з привітанням зі святом Хануки
Президент України Володимир Зеленський та єврейська громада у 2024 році. Ілюстративне фото: скриншот з відео

Президент України Володимир Зеленський привітав єврейські громади України та всіх юдеїв зі святом Хануки. Він побажав миру та спокою.

Відповідний допис глава держави розмістив у Telegram, 14 грудня.

Реклама
Читайте також:

Що сказав Зеленський з приводу свята Хануки

"В ці дні запалюються ханукальні свічки з нагоди початку свята, яке в час війни має особливо сильний сенс. Світло, яке не згасає навіть у темряві. Віра, яка допомагає вистояти. Єдність людей, які підтримують одне одного, коли це найважче", — сказав президент.

Він побажав, щоб ханукальні вогні принесли кожній іудейській родині тепло в домівки та мир, додали сил і віри, а також відчуття підтримки та спокою.

"Вітаємо єврейські громади України та всіх юдеїв зі святом Хануки", — резюмував Зеленський.

Нагадаємо, що в Одесі попри складну ситуацію зі світлом відбулось запалення ханукії. Європейський обряд провели в той час, коли місто переживає наслідки обстрілів і блекаутів.

Також ми писали, що таке свято Ханука та як його святкують.

Володимир Зеленський євреї юдеї свято Ханука свічки
Ткач Едуард - редактор
Автор:
Ткач Едуард
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації