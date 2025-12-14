Зеленський виступив з привітанням зі святом Хануки

Президент України Володимир Зеленський та єврейська громада у 2024 році. Ілюстративне фото: скриншот з відео

Президент України Володимир Зеленський привітав єврейські громади України та всіх юдеїв зі святом Хануки. Він побажав миру та спокою.

Відповідний допис глава держави розмістив у Telegram, 14 грудня.

Що сказав Зеленський з приводу свята Хануки

"В ці дні запалюються ханукальні свічки з нагоди початку свята, яке в час війни має особливо сильний сенс. Світло, яке не згасає навіть у темряві. Віра, яка допомагає вистояти. Єдність людей, які підтримують одне одного, коли це найважче", — сказав президент.

Він побажав, щоб ханукальні вогні принесли кожній іудейській родині тепло в домівки та мир, додали сил і віри, а також відчуття підтримки та спокою.

"Вітаємо єврейські громади України та всіх юдеїв зі святом Хануки", — резюмував Зеленський.

Нагадаємо, що в Одесі попри складну ситуацію зі світлом відбулось запалення ханукії. Європейський обряд провели в той час, коли місто переживає наслідки обстрілів і блекаутів.

Також ми писали, що таке свято Ханука та як його святкують.