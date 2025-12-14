Зеленський виступив з привітанням зі святом Хануки

Зеленський привітав єврейські громади і юдеїв з Ханукою
Президент України Володимир Зеленський привітав єврейські громади України та всіх юдеїв зі святом Хануки. Він побажав миру та спокою.
Відповідний допис глава держави розмістив у Telegram, 14 грудня.
Що сказав Зеленський з приводу свята Хануки
"В ці дні запалюються ханукальні свічки з нагоди початку свята, яке в час війни має особливо сильний сенс. Світло, яке не згасає навіть у темряві. Віра, яка допомагає вистояти. Єдність людей, які підтримують одне одного, коли це найважче", — сказав президент.
Він побажав, щоб ханукальні вогні принесли кожній іудейській родині тепло в домівки та мир, додали сил і віри, а також відчуття підтримки та спокою.
"Вітаємо єврейські громади України та всіх юдеїв зі святом Хануки", — резюмував Зеленський.
Нагадаємо, що в Одесі попри складну ситуацію зі світлом відбулось запалення ханукії. Європейський обряд провели в той час, коли місто переживає наслідки обстрілів і блекаутів.
Також ми писали, що таке свято Ханука та як його святкують.
