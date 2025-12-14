Ханука 2025 - що відомо та коли святкують

Ханукія в Одесі. Фото: Новини.LIVE

Сьогодні євреї в усьому світі починають відзначати Хануку — дуже важливе релігійне свято. Уже від учора, напередодні першого дня Хануки, люди почали запалювати ханукальний світильник і продовжуватимуть це робити щовечора протягом 8 днів.

Новини.LIVE розповідає ключове, що таке Ханука, як виникло це свято та які страви подають до столу.

Реклама

Читайте також:

Що таке Ханука

Ханука — це іудейське свято, присвячене спогаду про велике диво, пов'язане з Єрусалимським храмом. Його витоки сягають 164 року до нашої ери, коли правитель елліністичної держави Антіох IV Епіфан захопив землі, населені євреями, розграбував храмову скарбницю і намагався нав'язати язичництво.

У відповідь єврейський народ протягом трьох років вів наполегливу боротьбу, включно з партизанським опором. Після звільнення Храмової гори було ухвалено рішення очистити і повторно освятити Другий Храм. Для обряду потрібно було запалити менору, проте в запасі залишався лише один глечик з освяченою олією — його вистачало всього на один день.

Проте сталося диво: полум'я не згасло і горіло вісім днів поспіль. За цей час храм очистили від ідолів і виготовили нову кошерну олію, що й лягло в основу свята Хануки.

Як визначається дата святкування Хануки

У 2025 році Ханука починається ввечері в неділю, 14 грудня, і завершується ввечері в понеділок, 22 грудня. Святкування триває вісім днів і вісім ночей і стартує 25-го числа місяця Кислева за єврейським календарем (місячно-сонячним). Залежно від року ця дата може припадати на період з кінця листопада до кінця грудня за григоріанським літочисленням.

Ханукія в центрі Києва. Фото: Новини.LIVE

Як відзначають Хануку

Ханука символізує перемогу духовного світла над темрявою і віри — над примусом. На згадку про диво, що сталося в Єрусалимському храмі, євреї запалюють ханукію — світильник із дев'ятьма свічками. Вісім із них нагадують про дні, протягом яких горіла менора в Єрусалимському храмі, а дев'ята, шамаш, служить для запалювання інших.

Щовечора свята запалюють нову свічку, а сам світильник традиційно ставлять на видне місце, найчастіше біля вікна. Ханука вважається часом радості та спілкування: заведено збиратися з сім'єю, запрошувати гостей і влаштовувати святкові трапези.

Люди святкують Хануку. Фото: Новини.LIVE

Особливе місце посідають страви, приготовані в олії — пампушки, картопляні млинці та молочні частування. У сучасному світі, особливо в країнах Північної Америки, Ханука також набула культурного значення через близькість за датами до різдвяного періоду.

По завершенні Хануки ґноти та залишки олії спалюють, вважаючи це способом очищення оселі.

Нагадаємо, що нещодавно в центрі Одеси, біля пам'ятника Дюку, була знову встановлена ханукальна мінора. Що кажуть про Хануку одесити і як реагують, читайте за цим посиланням.

Крім того, ми писали добірку, як можна привітати з Ханукою в прозі та листівках, а також красиві побажання на івриті.