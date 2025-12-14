Ханука 2025 - что известно и когда празднуют

Ханукия в Одессе. Фото: Новини.LIVE

Сегодня евреи во всем мире начинают отмечать Хануку — очень важный религиозный праздник. Уже со вчерашнего дня, накануне первого дня Хануки, люди начали зажигать ханукальный светильник и будут продолжат это делать каждый вечер в течение 8 дней.

Новини.LIVE рассказывает ключевое, что такое Ханука, как возник этот праздник и какие блюда подают к столу.

Что такое Ханука

Ханука — это иудейский праздник, посвященный воспоминанию о великом чуде, связанном с Иерусалимским храмом. Его истоки уходят в 164 год до нашей эры, когда правитель эллинистического государства Антиох IV Епифан захватил земли, населенные евреями, разграбил храмовую казну и пытался навязать язычество.

В ответ еврейский народ на протяжении трех лет вел упорную борьбу, включая партизанское сопротивление. После освобождения Храмовой горы было принято решение очистить и повторно освятить Второй Храм. Для обряда требовалось зажечь менору, однако в запасе оставался лишь один кувшин с освященным маслом — его хватало всего на один день.

Тем не менее произошло чудо: пламя не погасло и горело восемь дней подряд. За это время храм очистили от идолов и изготовили новое кошерное масло, что и легло в основу праздника Хануки.

Как определяется дата празднования Хануки

В 2025 году Ханука начинается с вечера в воскресенье, 14 декабря, и завершается вечером в понедельник, 22 декабря. Празднование длится восемь дней и восемь ночей и стартует 25-го числа месяца Кислева по еврейскому календарю (лунно-солнечному). В зависимости от года эта дата может приходиться на период с конца ноября до конца декабря по григорианскому летоисчислению.

Ханукия в центре Киева. Фото: Новини.LIVE

Как отмечают Хануку

Ханука символизирует победу духовного света над тьмой и веры — над принуждением. В память о чуде, произошедшем в Иерусалимском храме, евреи зажигают ханукию — светильник с девятью свечами. Восемь из них напоминают о днях, в течение которых горела менора в Иерусалимском храме, а девятая, шамаш, служит для зажигания остальных.

Каждый вечер праздника зажигают новую свечу, а сам светильник традиционно ставят на видное место, чаще всего у окна. Ханука считается временем радости и общения: принято собираться с семьей, приглашать гостей и устраивать праздничные трапезы.

Люди празднуют Хануку. Фото: Новини.LIVE

Особое место занимают блюда, приготовленные в масле — пончики, картофельные блины и молочные угощения. В современном мире, особенно в странах Северной Америки, Ханука также приобрела культурное значение из-за близости по датам к рождественскому периоду.

По завершении Хануки фитили и остатки масла сжигают, считая это способом очищения дома.

