Главная Новости дня Зеленский поздравил еврейские общины и иудеев с Ханукой

Зеленский поздравил еврейские общины и иудеев с Ханукой

Ua ru
Дата публикации 14 декабря 2025 23:25
Зеленский выступил с поздравлением с праздником Хануки
Президент Украины Владимир Зеленский и еврейская община в 2024 году. Иллюстративное фото: скриншот из видео

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил еврейские общины Украины и всех иудеев с праздником Хануки. Он пожелал мира и спокойствия.

Соответствующее сообщение глава государства разместил в Telegram, 14 декабря.

Что сказал Зеленский по поводу праздника Хануки

"В эти дни зажигаются ханукальные свечи по случаю начала праздника, который во время войны имеет особенно сильный смысл. Свет, который не угасает даже в темноте. Вера, которая помогает выстоять. Единство людей, которые поддерживают друг друга, когда это самое трудное", — сказал президент.

Он пожелал, чтобы ханукальные огни принесли каждой иудейской семье тепло в дома и мир, добавили сил и веры, а также ощущение поддержки и спокойствия.

"Поздравляем еврейские общины Украины и всех иудеев с праздником Хануки", — резюмировал Зеленский.

Напомним, что в Одессе несмотря на сложную ситуацию со светом состоялось зажжение ханукии. Европейский обряд провели в то время, когда город переживает последствия обстрелов и блэкаутов.

Также мы писали, что такое праздник Ханука и как его празднуют.

Ткач Эдуард - редактор
Автор:
Ткач Эдуард
