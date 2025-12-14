Зеленский выступил с поздравлением с праздником Хануки

Зеленский поздравил еврейские общины и иудеев с Ханукой
Президент Украины Владимир Зеленский поздравил еврейские общины Украины и всех иудеев с праздником Хануки. Он пожелал мира и спокойствия.
Соответствующее сообщение глава государства разместил в Telegram, 14 декабря.
Что сказал Зеленский по поводу праздника Хануки
"В эти дни зажигаются ханукальные свечи по случаю начала праздника, который во время войны имеет особенно сильный смысл. Свет, который не угасает даже в темноте. Вера, которая помогает выстоять. Единство людей, которые поддерживают друг друга, когда это самое трудное", — сказал президент.
Он пожелал, чтобы ханукальные огни принесли каждой иудейской семье тепло в дома и мир, добавили сил и веры, а также ощущение поддержки и спокойствия.
"Поздравляем еврейские общины Украины и всех иудеев с праздником Хануки", — резюмировал Зеленский.
Напомним, что в Одессе несмотря на сложную ситуацию со светом состоялось зажжение ханукии. Европейский обряд провели в то время, когда город переживает последствия обстрелов и блэкаутов.
