Максим Кривцов став Героє України - що відомо про поета

Зеленський присвоїв звання Героя України загиблому на війні поету
Президент України Володимир Зеленський посмертно присвоїв звання Героя України поету й військовослужбовцю Максиму "Далі" Кривцову. Поет загинув на фронті у січні 2024 року.
Про це йдеться в указі №608/2025, опублікованому на сайті Офісу президента України.
Максима Кривцова удостоєно орденом "Золота Зірка"
"За особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане служіння Українському народові постановляю: Присвоїти звання Герой України з удостоєнням ордена "Золота Зірка" Кривцову Максиму Олександровичу — учаснику бойових дій (посмертно)", — йдеться в документі.
Що відомо про Кривцова
Максим "Далі" Кривцов був учасником Революції гідності. З 2014-го по 2019 рік воював на сході. Після повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році знов став на захист України.
Поет загинув на фронті у січні 2024 року. За кілька місяців до цього, у жовтні 2023 року, вийшла його поетична збірка "Вірші з бійниці" — її визнали однією з найкращих українських книжок року за версією українського PEN.
Кривцов на фронті почав писати роман, який так і залишився незакінченим.
У лютому 2024 року письменник (посмертно) став лауреатом літературної премії імені Уласа Самчука.
