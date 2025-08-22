Максим Кривцов став Героє України - що відомо про поета

Максим Кривцов. Фото з соцмереж Любка Дереша

Президент України Володимир Зеленський посмертно присвоїв звання Героя України поету й військовослужбовцю Максиму "Далі" Кривцову. Поет загинув на фронті у січні 2024 року.

Про це йдеться в указі №608/2025, опублікованому на сайті Офісу президента України.

Указ Зеленського. Фото: скриншот

Максима Кривцова удостоєно орденом "Золота Зірка"

"За особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане служіння Українському народові постановляю: Присвоїти звання Герой України з удостоєнням ордена "Золота Зірка" Кривцову Максиму Олександровичу — учаснику бойових дій (посмертно)", — йдеться в документі.

Що відомо про Кривцова

Максим "Далі" Кривцов був учасником Революції гідності. З 2014-го по 2019 рік воював на сході. Після повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році знов став на захист України.

Поет загинув на фронті у січні 2024 року. За кілька місяців до цього, у жовтні 2023 року, вийшла його поетична збірка "Вірші з бійниці" — її визнали однією з найкращих українських книжок року за версією українського PEN.

Кривцов на фронті почав писати роман, який так і залишився незакінченим.

У лютому 2024 року письменник (посмертно) став лауреатом літературної премії імені Уласа Самчука.

