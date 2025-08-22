Максим Кривцов стал Героем Украины - что известно о поэте

Максим Кривцов. Фото из соцсетей Любка Дереша

Президент Украины Владимир Зеленский посмертно присвоил звание Героя Украины поэту и военнослужащему Максиму "Дали" Кривцову. Поэт погиб на фронте в январе 2024 года.

Об этом говорится в указе №608/2025, опубликованном на сайте Офиса президента Украины.

Указ Зеленского. Фото: скриншот

Максим Кривцов удостоен орденом "Золотая Звезда"

"За личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, самоотверженное служение Украинскому народу постановляю: Присвоить звание Герой Украины с вручением ордена "Золотая Звезда" Кривцову Максиму Александровичу — участнику боевых действий (посмертно)", — говорится в документе.

Что известно о Кривцове

Максим "Дали" Кривцов был участником Революции достоинства. С 2014-го по 2019 год воевал на востоке. После полномасштабного вторжения России в 2022 году вновь стал на защиту Украины.

Поэт погиб на фронте в январе 2024 года. За несколько месяцев до этого, в октябре 2023 года, вышел его поэтический сборник "Стихи из бойницы" — его признали одной из лучших украинских книг года по версии украинского PEN.

Кривцов на фронте начал писать роман, который так и остался незаконченным.

В феврале 2024 года писатель (посмертно) стал лауреатом литературной премии имени Уласа Самчука.

