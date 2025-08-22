Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаПсихологияTravelГороскопАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняЛайфстайлБоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Зеленский присвоил звание Героя Украины погибшему на войне поэту

Зеленский присвоил звание Героя Украины погибшему на войне поэту

Ua ru
Дата публикации 22 августа 2025 22:58
Максим Кривцов стал Героем Украины - что известно о поэте
Максим Кривцов. Фото из соцсетей Любка Дереша

Президент Украины Владимир Зеленский посмертно присвоил звание Героя Украины поэту и военнослужащему Максиму "Дали" Кривцову. Поэт погиб на фронте в январе 2024 года.

Об этом говорится в указе №608/2025, опубликованном на сайте Офиса президента Украины.

Реклама
Читайте также:
скрін
Указ Зеленского. Фото: скриншот

Максим Кривцов удостоен орденом "Золотая Звезда"

"За личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, самоотверженное служение Украинскому народу постановляю: Присвоить звание Герой Украины с вручением ордена "Золотая Звезда" Кривцову Максиму Александровичу  участнику боевых действий (посмертно)", — говорится в документе.

Что известно о Кривцове

Максим "Дали" Кривцов был участником Революции достоинства. С 2014-го по 2019 год воевал на востоке. После полномасштабного вторжения России в 2022 году вновь стал на защиту Украины.

Поэт погиб на фронте в январе 2024 года. За несколько месяцев до этого, в октябре 2023 года, вышел его поэтический сборник "Стихи из бойницы" — его признали одной из лучших украинских книг года по версии украинского PEN.

Кривцов на фронте начал писать роман, который так и остался незаконченным.

В феврале 2024 года писатель (посмертно) стал лауреатом литературной премии имени Уласа Самчука.

Напомним, недавно Зеленский показал кадры из тяжелых боев на фронте.

Также президент ответил на прогнозы о том, что Россия сможет до конца года захватить всю территорию Донецкой области.

Владимир Зеленский военные Герой Украины война в Украине поэт
Иванна Чайка - редактор
Автор:
Иванна Чайка
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации