Зеленський присвоїв дипломатичний ранг посла Руслану Стефанчуку

Руслан Стефанчук. Фото: facebook.com/stefanchuk.official

Аркадій Пастула Редактор стічки новин

Президент України Володимир Зеленський у вівторок, 25 серпня, присвоїв дипломатичний ранг посла спікеру Верховної Ради Руслану Стефанчуку. Крім того, таке ж звання отримав директор Дипломатичної академії України Ігор Осташ.

Про це йдеться в указі Володимира Зеленського №831/2026, передає Новини.LIVE.

Дипломатичний ранг посла Стефанчуку та Осташу

"Відповідно до статті 25 Закону України "Про дипломатичну службу" постановляю: присвоїти Стефанчуку Руслану Олексійовичу — Голові Верховної Ради України — дипломатичний ранг Надзвичайного і Повноважного Посла", — йдеться в указі.

Також дипломатичний ранг Надзвичайного і Повноважного Посланника другого класу Зеленський присвоїв Ігорю Осташу. Йдеться про директора Державного навчально-наукового закладу післядипломної освіти "Дипломатична академія України імені Геннадія Удовенка при Міністерстві закордонних справ".

Указ Зеленського. Фото: скриншот

Як писали Новини.LIVE з посиланням на Politico, упродовж тривалого часу Україна не може знайти посла в США. Зокрема, знайти заміну не вдається через небажання українських політиків працювати з непередбачуваною адміністрацією Дональда Трампа.

Раніше Ольга Стефанішина пішла у відставку з посади посла України в США за власним бажанням. Вона розповіла, що Зеленський не просив її звільнятися.