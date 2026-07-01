Зеленський прибув до Ірландії з нагоди її головування в Раді ЄС

Президент України Володимир Зеленський прибув до Ірландії 1 липня 2026 року. Фото: кадр з відео

Євтушенко Аліна Редактор стрічки новин

У середу, 1 липня, Президент України Володимир Зеленський прибув до Ірландії з нагоди початку її головування в Раді Європейського Союзу. У межах візиту він візьме участь у церемонії відкриття та проведе низку зустрічей з європейськими посадовцями. Глава держави також розраховує на прогрес України на шляху до членства в ЄС.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на повідомлення Володимира Зеленського.

Зеленський прибув до Ірландії

Сьогодні, 1 липня, Володимир Зеленський повідомив про свій візит до Ірландії, який відбувається з нагоди початку її головування в Раді Європейського Союзу. У межах поїздки глава держави візьме участь у церемонії відкриття, а також проведе зустрічі з Прем’єр-міністром Ірландії Мікхолом Мартіном та Президентом Європейської ради Антоніу Коштою.

Зеленський наголосив, що Україна щодня демонструє готовність бути повноправною частиною європейської спільноти. За його словами, країна розраховує на відчутний прогрес у питанні євроінтеграції під час ірландського головування.

"Прибув в Ірландію. Візьму участь у церемонії відкриття головування Ірландії в Раді Європейського Союзу. Також зустрінусь із Прем’єр-міністром Мікхолом Мартіном та Президентом Європейської ради Антоніу Коштою", — зазначив президент.

Окремо він додав, що Україна очікує на просування переговорного процесу з ЄС.

"Україна щодня доводить, що заслуговує бути рівноправною частиною нашого спільного європейського дому. Сподіваємося, що під час головування Ірландії нам вдасться досягти відчутного прогресу та відкрити всі переговорні кластери", — наголосив Зеленський.

Скриншот повідомлення Зеленського/Facebook

Новини.LIVE інформували, що Ірландія 1 липня офіційно розпочала шестимісячне головування в Раді Європейського Союзу. Країна планує витратити на організацію роботи близько 300 мільйонів євро, що є рекордним показником порівняно з попередніми головуваннями. Значну частину коштів спрямують на безпеку та підготовку до масштабних міжнародних заходів.

Новини.LIVE також писали, що наприкінці червня 2026 року Польща заявила, що виступає проти вступу України до Європейського Союзу, якщо Київ не відмовиться від героїзації Степана Бандери та діячів ОУН і УПА. Таку позицію озвучив віцепрем’єр-міністр і міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш. За його словами, країни-кандидати мають дотримуватися європейських критеріїв, зокрема у питаннях історичної пам’яті.