Зеленський презентував ШІ-помічника Дія.АІ

Володимир Зеленський. Фото: Офіс Президента

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із командою "Дії". Він ознайомився з новими цифровими рішеннями, які впроваджуються в Україні.

Про це український лідер повідомив у Telegram.

Реклама

Читайте також:

Дія отримала власного ШІ-асистента

Під час заходу відбулася презентація ШІ-помічника Дія.АІ — одного з перших у світі державних асистентів на базі штучного інтелекту. Він здатний швидко знаходити потрібні послуги, перевіряти дані з реєстрів чи навіть замовляти довідку про доходи.

Окрім цього, представили низку нових змін у сфері державних послуг. Серед них — розширення можливостей для українських шкіл, які починають навчальний рік, розвиток соціальних та ветеранських сервісів, впровадження електронного судочинства, тестування покриття 5G, а також підтримка українських виробників у сфері оборонних технологій.

За словами Зеленського, такі ініціативи мають на меті зробити державні сервіси більш доступними та корисними для громадян. Президент наголосив на важливості масштабування електронних послуг і підвищення ефективності вже існуючих проєктів.

"Україна залишається сучасною державою, яка творить нове й робить життя для наших людей зручнішим", — підкреслив глава держави.

Нагадаємо, в Україні почалося тестування 5G на базі одного з університетів.

Також повідомлялося, що в Україні планують запустити аналог департаменту Ілона Маска.