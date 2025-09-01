Зеленський презентував ШІ-помічника Дія.АІ
Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із командою "Дії". Він ознайомився з новими цифровими рішеннями, які впроваджуються в Україні.
Про це український лідер повідомив у Telegram.
Дія отримала власного ШІ-асистента
Під час заходу відбулася презентація ШІ-помічника Дія.АІ — одного з перших у світі державних асистентів на базі штучного інтелекту. Він здатний швидко знаходити потрібні послуги, перевіряти дані з реєстрів чи навіть замовляти довідку про доходи.
Окрім цього, представили низку нових змін у сфері державних послуг. Серед них — розширення можливостей для українських шкіл, які починають навчальний рік, розвиток соціальних та ветеранських сервісів, впровадження електронного судочинства, тестування покриття 5G, а також підтримка українських виробників у сфері оборонних технологій.
За словами Зеленського, такі ініціативи мають на меті зробити державні сервіси більш доступними та корисними для громадян. Президент наголосив на важливості масштабування електронних послуг і підвищення ефективності вже існуючих проєктів.
"Україна залишається сучасною державою, яка творить нове й робить життя для наших людей зручнішим", — підкреслив глава держави.
