Главная Новости дня Зеленский презентовал ИИ-помощника Дія.АІ

Зеленский презентовал ИИ-помощника Дія.АІ

Ua ru
Дата публикации 1 сентября 2025 16:06
Зеленский презентовал ИИ-помощника Дія.АІ
Владимир Зеленский. Фото: Офис Президента

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с командой "Дії". Он ознакомился с новыми цифровыми решениями, которые внедряются в Украине.

Об этом украинский лидер сообщил в Telegram.

Во время мероприятия состоялась презентация ИИ-помощника Дія.АІ — одного из первых в мире государственных ассистентов на базе искусственного интеллекта. Он способен быстро находить нужные услуги, проверять данные из реестров или даже заказывать справку о доходах.

Кроме этого, представили ряд новых изменений в сфере государственных услуг. Среди них — расширение возможностей для украинских школ, которые начинают учебный год, развитие социальных и ветеранских сервисов, внедрение электронного судопроизводства, тестирование покрытия 5G, а также поддержка украинских производителей в сфере оборонных технологий.

По словам Зеленского, такие инициативы имеют целью сделать государственные сервисы более доступными и полезными для граждан. Президент подчеркнул важность масштабирования электронных услуг и повышения эффективности уже существующих проектов.

"Украина остается современным государством, которое творит новое и делает жизнь для наших людей удобнее", — подчеркнул глава государства.

Напомним, в Украине началось тестирование 5G на базе одного из университетов.

Также сообщалось, что в Украине планируют запустить аналог департамента Илона Маска.

Владимир Зеленский Дия искусственный интеллект президент презентация
Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
