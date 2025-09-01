Зеленский презентовал ИИ-помощника Дія.АІ
Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с командой "Дії". Он ознакомился с новыми цифровыми решениями, которые внедряются в Украине.
Об этом украинский лидер сообщил в Telegram.
Дія получила собственного ИИ-ассистента
Во время мероприятия состоялась презентация ИИ-помощника Дія.АІ — одного из первых в мире государственных ассистентов на базе искусственного интеллекта. Он способен быстро находить нужные услуги, проверять данные из реестров или даже заказывать справку о доходах.
Кроме этого, представили ряд новых изменений в сфере государственных услуг. Среди них — расширение возможностей для украинских школ, которые начинают учебный год, развитие социальных и ветеранских сервисов, внедрение электронного судопроизводства, тестирование покрытия 5G, а также поддержка украинских производителей в сфере оборонных технологий.
По словам Зеленского, такие инициативы имеют целью сделать государственные сервисы более доступными и полезными для граждан. Президент подчеркнул важность масштабирования электронных услуг и повышения эффективности уже существующих проектов.
"Украина остается современным государством, которое творит новое и делает жизнь для наших людей удобнее", — подчеркнул глава государства.
Напомним, в Украине началось тестирование 5G на базе одного из университетов.
Также сообщалось, что в Украине планируют запустить аналог департамента Илона Маска.
