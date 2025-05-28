Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Новини дня arrow Зеленський поїде на саміт G7 до Канади arrow

Зеленський поїде на саміт G7 до Канади

28 травня 2025 18:09
Карина Приходько - Редактор
Саміт G7 у Канаді — Зеленський підтвердив свою участь
Президент України Володимир Зеленський. Фото: REUTERS/Liesa Johannssen
Карина Приходько - Редактор

Президент України Володимир Зеленський підтвердив, що візьме участь у саміті G7. Він відбудеться у Канаді вже в червні.

Про це Володимир Зеленський повідомив під час спілкування з журналістами 28 травня.

Реклама
Читайте також:

Зеленський поїде на саміт G7

"Щодо самітів. G7: мене запросив прем'єр-міністр Карні. Він головуючий. І я буду. Що стосується ЄС, я думаю, там також буду в тому чи іншому форматі, у нас там немає ніяких таких викликів", — повідомив Зеленський.

Крім того, президент поділився, що розмовляв із генсеком Альянсу Марком Рютте, і він заявив, що дуже хотів, аби Україна була присутня. 

"Україні дуже важливо розуміти, в якому форматі вона може бути представлена. Різних сигналів щодо НАТО дуже багато", — зазначив глава держави.

Нагадаємо, 28 травня Володимир Зеленський прибув з візитом до Німеччини. Глава держави має низку зустрічей з політиками та бізнесом.

Так, він уже поговорив з канцлером країни Фрідріхом Мерцом і звернувся з попередженням до НАТО. Президент наголосив, що Путін переможе, якщо України не буде на саміті НАТО

Володимир Зеленський Канада G7 саміт візит
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама