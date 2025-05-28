Саміт G7 у Канаді — Зеленський підтвердив свою участь

Президент України Володимир Зеленський. Фото: REUTERS/Liesa Johannssen

Президент України Володимир Зеленський підтвердив, що візьме участь у саміті G7. Він відбудеться у Канаді вже в червні.

Про це Володимир Зеленський повідомив під час спілкування з журналістами 28 травня.

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"Щодо самітів. G7: мене запросив прем'єр-міністр Карні. Він головуючий. І я буду. Що стосується ЄС, я думаю, там також буду в тому чи іншому форматі, у нас там немає ніяких таких викликів", — повідомив Зеленський.

Крім того, президент поділився, що розмовляв із генсеком Альянсу Марком Рютте, і він заявив, що дуже хотів, аби Україна була присутня.

"Україні дуже важливо розуміти, в якому форматі вона може бути представлена. Різних сигналів щодо НАТО дуже багато", — зазначив глава держави.

Нагадаємо, 28 травня Володимир Зеленський прибув з візитом до Німеччини. Глава держави має низку зустрічей з політиками та бізнесом.

Так, він уже поговорив з канцлером країни Фрідріхом Мерцом і звернувся з попередженням до НАТО. Президент наголосив, що Путін переможе, якщо України не буде на саміті НАТО.