Саммит G7 в Канаде — Зеленский подтвердил свое участие

Зеленский поедет на саммит G7 в Канаду
Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что примет участие в саммите G7. Он состоится в Канаде уже в июне.
Об этом Владимир Зеленский сообщил во время общения с журналистами 28 мая.
Зеленский поедет на саммит G7
"Относительно саммитов. G7: меня пригласил премьер-министр Карни. Он председательствующий. И я буду. Что касается ЕС, я думаю, там также буду в том или ином формате, у нас там нет никаких таких вызовов", — сообщил Зеленский.
Кроме того, президент поделился, что разговаривал с генсеком Альянса Марком Рютте и он заявил, что очень хотел, чтобы Украина присутствовала.
"Украине очень важно понимать, в каком формате она может быть представлена. Различных сигналов по НАТО очень много", — отметил глава государства.
Напомним, 28 мая Владимир Зеленский прибыл с визитом в Германию. Глава государства имеет ряд встреч с политиками и бизнесом.
Так, он уже поговорил с канцлером страны Фридрихом Мерцом и обратился с предупреждением к НАТО. Президент подчеркнул, что Путин победит, если Украины не будет на саммите НАТО.
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