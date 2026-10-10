Зеленський попередив про нові ракетні удари РФ та закликав посилити ППО України

Президент України Володимир Зеленський. Фото: facebook.com/zelenskyy.official

Президент України Володимир Зеленський попередив про особливу загрозу подальших ракетних ударів Росії та заявив про необхідність додаткового посилення протиповітряної оборони. Після сьогоднішньої балістичної атаки РФ на Київ глава держави обговорив ситуацію з президентом Франції Еммануелем Макроном, а також закликав партнерів посилити тиск на Москву.

Про це повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на заяву Зеленського.

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Наслідки ракетного удару по Запоріжжю. Фото: Нацполіція

Зеленський попередив про нові ракетні удари РФ

Президент розповів, що під час телефонної розмови з Макроном сторони обговорили сьогоднішню балістичну атаку Росії на Київ. Зеленський подякував французькому лідеру за підтримку України.

Окрему увагу приділили зміцненню української протиповітряної оборони. За словами глави держави, Київ разом із партнерами працює над отриманням додаткових пакетів ППО.

"На жаль, цими днями зберігається особлива загроза подальших ракетних ударів. Важливо у відповідь посилити тиск на Росію, і спільні сміливі кроки мають бути", — заявив Зеленський.

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Під час розмови президенти також порушили питання послаблення санкцій США проти російських нафтопродуктів.

Зеленський наголосив, що Росія повинна відчути наслідки продовження війни, а потенціалу для її затягування в Москви має ставати менше.

"Росія повинна відчувати, що потенціалу для затягування війни у них більше не стане", — зазначив Президент України.

За словами Зеленського, Україна та Франція координують подальші кроки та готують зустрічі.

Нагадаємо, раніше портал Новини.LIVE повідомляв, що найближчими днями Україна отримає від Фінляндії боєприпаси для винищувачів F-16. Про це Зеленський домовився під час розмови з фінським колегою Александром Стуббом.

Також Новини.LIVE писав, що Зеленський розкритикував дозвіл Росії продавати нафтопродукти на світовому ринку після чергової атаки на Київ. Президент наголосив, що додаткові доходи Москва може використати для виробництва ракет, безпілотників та закупівлі компонентів для зброї.