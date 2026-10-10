Зеленский предупредил о новых ракетных ударах со стороны РФ и призвал усилить ПВО

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: facebook.com/zelenskyy.official

Президент Украины Владимир Зеленский предупредил об особой угрозе дальнейших ракетных ударов России и заявил о необходимости дополнительного усиления противовоздушной обороны. После сегодняшней баллистической атаки РФ на Киев глава государства обсудил ситуацию с президентом Франции Эммануэлем Макроном, а также призвал партнеров усилить давление на Москву.

Об этом сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на заявление Зеленского.

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Последствия ракетного удара по Запорожью. Фото: Нацполиция

Зеленский предупредил о новых ракетных ударах РФ

Президент рассказал, что во время телефонного разговора с Макроном стороны обсудили сегодняшнюю баллистическую атаку России на Киев. Зеленский поблагодарил французского лидера за поддержку Украины.

Отдельное внимание уделили укреплению украинской противовоздушной обороны. По словам главы государства, Киев вместе с партнерами работает над получением дополнительных пакетов ПВО.

"К сожалению, в эти дни сохраняется особая угроза дальнейших ракетных ударов. Важно в ответ усилить давление на Россию, и совместные смелые шаги должны быть", — заявил Зеленский.

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Во время разговора президенты также подняли вопрос ослабления санкций США против российских нефтепродуктов.

Зеленский подчеркнул, что Россия должна почувствовать последствия продолжения войны, а возможностей для ее затягивания у Москвы должно становиться меньше.

"Россия должна чувствовать, что потенциала для затягивания войны у них больше не станет", — отметил Президент Украины.

По словам Зеленского, Украина и Франция координируют дальнейшие шаги и готовят встречи.

Напомним, ранее портал Новини.LIVE сообщал, что в ближайшие дни Украина получит от Финляндии боеприпасы для истребителей F-16. Об этом Зеленский договорился во время разговора с финским коллегой Александром Стуббом.

Также Новини.LIVE писал, что Зеленский раскритиковал разрешение России продавать нефтепродукты на мировом рынке после очередной атаки на Киев. Президент подчеркнул, что дополнительные доходы Москва может использовать для производства ракет, беспилотников и закупки компонентов для оружия.