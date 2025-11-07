Зеленський попередив, що Росія готує атаки дронами Shahed цієї зими

Володимир Зеленський. Фото: REUTERS/Alina Smutko

Український лідер Володимир Зеленський заявив, що цьогорічна зима буде непростою. За його словами, російські окупанти накопичують ударні безпілотники типу Shahed. Ворог готується до атак.

Про це глава держави сказав під час спілкування з журналістами у пʼятницю, 7 листопада.

Власне виробництво дронів

Зеленський розповів, що Україна налагоджує власне виробництва аналогів дронів Mavic. За його словами, альтернативи вже знайдено. Він анонсував масове виробництво.

Наразі триває підготовка фінансування і відповідні контракти.

Програма для протидії російським дронам

"Ми розробляємо і буде розроблено найближчим часом програма, яка спрямована на посилення захисту неба Херсону, боротьби з ворожими БпЛА і ми розуміємо цю програму, вона була сьогодні представлена, вона вже готова", — зауважив Зеленський.

За його словами, програму буде у всіх прикордонних містах, які знаходяться на найгарячіших напрямках.

Нагадаємо, Зеленський заявив, що для окупантів наразі ключовою метою є захоплення Покровська в Донецькій області.

Крім того, український лідер назвав втрати загарбників через українські дрони упродовж жовтня.