Главная Новости дня Зеленский предупредил о непростой зиме — к чему готовиться

Зеленский предупредил о непростой зиме — к чему готовиться

Ua ru
Дата публикации 7 ноября 2025 18:00
обновлено: 20:18
Зеленский предупредил, что Россия готовит атаки дронами Shahed этой зимой
Владимир Зеленский. Фото: REUTERS/Alina Smutko

Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что нынешняя зима будет непростой. По его словам, российские оккупанты накапливают ударные беспилотники типа Shahed. Враг готовится к атакам.

Об этом глава государства сказал во время общения с журналистами в пятницу, 7 ноября.

Читайте также:

Собственное производство дронов

Зеленский рассказал, что Украина налаживает собственное производство аналогов дронов Mavic. По его словам, альтернативы уже найдены. Он анонсировал массовое производство.

Сейчас идет подготовка финансирования и соответствующие контракты.

Программа для противодействия российским дронам

"Мы разрабатываем и будет разработана в ближайшее время программа, которая направлена на усиление защиты неба Херсона, борьбы с вражескими БпЛА и мы понимаем эту программу, она была сегодня представлена, она уже готова", — отметил Зеленский.

По его словам, программа будет во всех приграничных городах, которые находятся на самых горячих направлениях.

Напомним, Зеленский заявил, что для оккупантов сейчас ключевой целью является захват Покровска в Донецкой области.

Кроме того, украинский лидер назвал потери захватчиков из-за украинских дронов в течение октября.

Владимир Зеленский война Украина зима дроны
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
