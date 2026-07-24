Зеленський попередив про масований ракетний удар РФ у найближчі 48 годин

Термінова новина

Олександр Шорохов Редактор

Президент України Володимир Зеленський попередив громадян про підготовку Російською Федерацією нового масованого ракетного удару по території нашої країни. За даними розвідувальних служб, ворог уже повністю підготував озброєння і може завдати масштабного удару впродовж найближчих 48 годин. Глава держави закликав українців суворо дотримуватися правил безпеки та обов'язково зважати на сигнали повітряної тривоги.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на вечірнє звернення президента України Володимира Зеленського.

Новина доповнюється...