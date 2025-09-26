Відео
Головна Новини дня Зеленський пообіцяв повернути викрадених РФ дітей в Україну

Зеленський пообіцяв повернути викрадених РФ дітей в Україну

Ua ru
Дата публікації: 26 вересня 2025 13:39
Викрадення дітей Росією — Зеленський зробив заяву про повернення
Володимир Зеленський. Фото: кадр з відео

Український лідер Володимир Зеленський зробив заяву про викрадених Росією дітей. За його словами, їх повернуть додому.

Про це глава держави сказав в інтервʼю Axios у пʼятницю, 26 вересня.

Читайте також:

Викрадення Росією українських дітей

Глава держави зауважив, що викрадення дітей не вдалося зупинити, але їх повернуть в Україну. Зеленський наголосив, що хоче, аби вони були щасливими.

"І, звичайно, я хочу, щоб їх повернули в Україну. І мені дуже шкода, що ми не мали достатньо сили, щоб не дати росіянам можливості викрасти їх. Але ми повернемо їх до їхньої рідної країни, до їхніх родичів. Це дуже важливо. І, звичайно, це залежить від їхньої волі. Звичайно, тому що ми боремося за свободу, ми не можемо бути поруч з ними зараз. Шкода, що, перш за все, їхні родичі не можуть бути там", — зазначив український лідер.

Він додав, що це велика трагедія.

Нагадаємо, 23 вересня Зеленський розповів, скільки дітей вже вдалося повернути в Україну завдяки Bring Kids Back UA та партнерам.

А 16 вересня стало відомо, що на підконтрольну територію України повернули групу дітей.

Володимир Зеленський війна діти Україна Росія
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
