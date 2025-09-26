Видео
Главная Новости дня Зеленский пообещал вернуть похищенных РФ детей в Украину

Зеленский пообещал вернуть похищенных РФ детей в Украину

Ua ru
Дата публикации 26 сентября 2025 13:39
Похищение детей Россией — Зеленский сделал заявление о возвращении
Владимир Зеленский. Фото: кадр из видео

Украинский лидер Владимир Зеленский сделал заявление о похищенных Россией детях. По его словам, их вернут домой.

Об этом глава государства сказал в интервью Axios в пятницу, 26 сентября.

Читайте также:

Похищение Россией украинских детей

Глава государства отметил, что похищение детей не удалось остановить, но их вернут в Украину. Зеленский подчеркнул, что хочет, чтобы они были счастливы.

"И, конечно, я хочу, чтобы их вернули в Украину. И мне очень жаль, что мы не имели достаточно силы, чтобы не дать россиянам возможности похитить их. Но мы вернем их в их родную страну, к их родственникам. Это очень важно. И, конечно, это зависит от их воли. Конечно, потому что мы боремся за свободу, мы не можем быть рядом с ними сейчас. Жаль, что, прежде всего, их родственники не могут быть там", — отметил украинский лидер.

Он добавил, что это большая трагедия.

Напомним, 23 сентября Зеленский рассказал, сколько детей уже удалось вернуть в Украину благодаря Bring Kids Back UA и партнерам.

А 16 сентября стало известно, что на подконтрольную территорию Украины вернули группу детей.

Владимир Зеленский война дети Украина Россия
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
