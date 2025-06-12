Обмін полоненими — перші емоції воїнів на рідній землі

Воїн, якого повернули з полону. Фото: ОП

В Україну у четвер, 12 червня, повернули військовополонених, які провели в російській неволі понад три роки. Цей обмін був реалізований в рамках домовленостей під час переговорів у Стамбулі.

Відео з першими емоціями воїнів показав Президент України Володимир Зеленський у Telegram.

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Обмін полоненими 12 червня

Першими словами українських воїнів, які повернулися, стали "Слава Україні!", "Миру бажаємо, тільки миру!", "Валя, я живий!",

"Я люблю вас усіх! Я люблю Україну!".

Омбудсмен Дмитро Лубінець зауважив, що кожне повернення — це спільна робота, віра та сила тих, хто чекає. Він наголосив, що Україна не залишає своїх.

Також Лубінець показав щемливі кадри розмови військового з рідними.

"Я вже вдома, в Україні. Не хвилюйся. Все буде файно", — сказав він.

Водночас після полону захисника чекала новина про народження сина.

За словами голови ГУР Кирила Буданова, сьогодні з російського полону визволили ще одну групу українських військових, які мають важкі поранення та хвороби. Серед них піхотинці, моряки, десантники, нацгвардійці, прикордонники, бійці Повітряних Сил та ТрО. Частина з воїнів обороняли Маріуполь та провели в полоні понад три роки.

"Захисники отримають медичну допомогу, реабілітацію та належні виплати. Найближчим часом очікуємо наступний етап обміну. Робота триває", — зазначив він.

Нагадаємо, 10 червня в рамках другого етапу обміну повернули додому поранених та хворих військових.

А на одному з воїнів, якого обміняли 9 червня, виявили сліди жорстоких катувань.