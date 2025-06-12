Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
Євробачення1ПогодаВійськоПромоСмакITУкраїна АрхівРецепти АрхівМодаШоу-бізнес --Шоу-бізнес АрхівЗіркиМетеоСвітХронікиТЦК та СПВійськовийВійна 2024СпортГрошіНаукаСвітлоІндустріїРезервСьогодніКіноШтабОгоДімАктуальноМобілізаціяЕксклюзивВійськова економікаWowЗСУНерухомістьФінансистТвариниСадАрміяSuperВійнаТехнологіїСуспільствоНовини дняЕкономістКурсЛайфхакиЇжаПодіїТуризмРинок праціЕкономікаУкраїнаКомбатДемобілізаціяФінансиІнвестиціїSmartЕкономіка 2024ПсихологіяЄвробаченнякухняАвтоТЦКВалютаLifeПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +Шоу-бізнесТехноСвятаМедцентрПолітикаЛьвівРецепти

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Рецепти
Мода
Психологія
Дім
Кіно
Авто
Туризм
Спорт
Метео
Технології
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна arrow Новини дня arrow Зеленський показав перші емоції воїнів, які повернулися з полону arrow

Зеленський показав перші емоції воїнів, які повернулися з полону

12 червня 2025 16:40
Євгенія Брюховецька - редактор
Обмін полоненими — перші емоції воїнів на рідній землі
Воїн, якого повернули з полону. Фото: ОП
Євгенія Брюховецька - редактор

В Україну у четвер, 12 червня, повернули військовополонених, які провели в російській неволі понад три роки. Цей обмін був реалізований в рамках домовленостей під час переговорів у Стамбулі.

Відео з першими емоціями воїнів показав Президент України Володимир Зеленський у Telegram.

Реклама
Читайте також:

Обмін полоненими 12 червня

Першими словами українських воїнів, які повернулися, стали "Слава Україні!", "Миру бажаємо, тільки миру!", "Валя, я живий!",
"Я люблю вас усіх! Я люблю Україну!".

Омбудсмен Дмитро Лубінець зауважив, що кожне повернення — це спільна робота, віра та сила тих, хто чекає. Він наголосив, що Україна не залишає своїх.

Також Лубінець показав щемливі кадри розмови військового з рідними.

"Я вже вдома, в Україні. Не хвилюйся. Все буде файно", — сказав він.

Водночас після полону захисника чекала новина про народження сина.

 

За словами голови ГУР Кирила Буданова, сьогодні з російського полону визволили ще одну групу українських військових, які мають важкі поранення та хвороби. Серед них піхотинці, моряки, десантники, нацгвардійці, прикордонники, бійці Повітряних Сил та ТрО. Частина з воїнів обороняли Маріуполь та провели в полоні понад три роки.

"Захисники отримають медичну допомогу, реабілітацію та належні виплати. Найближчим часом очікуємо наступний етап обміну. Робота триває", — зазначив він.

Нагадаємо, 10 червня в рамках другого етапу обміну повернули додому поранених та хворих військових.

А на одному з воїнів, якого обміняли 9 червня, виявили сліди жорстоких катувань.

Володимир Зеленський ЗСУ військові полонені війна в Україні обмін полоненими
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації