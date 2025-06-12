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Зеленский показал первые эмоции воинов, вернувшихся из плена

12 июня 2025 16:40
Евгения Брюховецкая - редактор
Обмен пленными - первые эмоции воинов на родной земле
Воин, которого вернули из плена. Фото: ОП
Евгения Брюховецкая - редактор

В Украину в четверг, 12 июня, вернули военнопленных, которые провели в российской неволе более трех лет. Этот обмен был реализован в рамках договоренностей во время переговоров в Стамбуле.

Видео с первыми эмоциями воинов показал Президент Украины Владимир Зеленский в Telegram.

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Обмен пленными 12 июня

Первыми словами вернувшихся украинских воинов стали "Слава Украине!", "Мира желаем, только мира!", "Валя, я живой!",
"Я люблю вас всех! Я люблю Украину!".

Омбудсмен Дмитрий Лубинец отметил, что каждое возвращение — это совместная работа, вера и сила тех, кто ждет. Он подчеркнул, что Украина не оставляет своих.

Лубинец показал щемящие кадры разговора военного с родными.

"Я уже дома, в Украине. Не волнуйся. Все будет прекрасно", — сказал он.

В то же время после плена защитника ждала новость о рождении сына.

 

По словам главы ГУР Кирилла Буданова, сегодня из российского плена освободили еще одну группу украинских военных, которые имеют тяжелые ранения и болезни. Среди них пехотинцы, моряки, десантники, нацгвардейцы, пограничники, бойцы Воздушных Сил и ТрО. Часть из воинов обороняли Мариуполь и провели в плену более трех лет.

"Защитники получат медицинскую помощь, реабилитацию и надлежащие выплаты. В ближайшее время ожидаем следующий этап обмена. Работа продолжается", — отметил он.

Напомним, 10 июня в рамках второго этапа обмена вернули домой раненых и больных военных.

А на одном из воинов, которого обменяли 9 июня, обнаружили следы жестоких пыток.

Владимир Зеленский ВСУ военные пленные война в Украине обмен пленными
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