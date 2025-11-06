Зеленський відреагував на нічну атаку Росії на Україну

Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОПУ

Президент України Володимир Зеленський прокоментував нічну атаку російських окупантів на Україну. Зокрема, глава держави показав фото наслідків ворожого обстрілу.

Відповідні кадри глава держави опублікував у четвер, 6 листопада, у Telegram.

Зеленський про наслідки нічної атаки РФ на Україну

Президент зазначив, що ця ніч, 6 листопада, знову була неспокійною для України. Росіяни атакували дронами наші міста — загалом 135 ударних безпілотників.

Зеленський зауважив, що зі вчорашнього вечора окупанти били по Дніпропетровщині. Восьмеро людей постраждало через атаку по місту Камʼянське, пошкодили звичайний житловий будинок, інфраструктуру залізниці.

Наслідки атаки РФ на Україну 6 листопада. Фото: ДСНС

Глава держави відзначив роботу українських рятувальників:

"Оперативно спрацювали наші рятувальники: 5 людей вдалося врятувати з-під завалів. Дякую".

За інформацією Зеленського, цієї ночі російські війська також атакували Сумщину, Харківщину, Чернігівщину. Цілі — наша критична інфраструктура.

Пожежа внаслідок російського обстрілу. Фото: ДСНС

"Те, що росіяни продовжують бити по енергетиці та цивільних, укотре показує, що тиску зараз недостатньо. Дуже важливо, щоб Америка, Європа та "сімка" продовжували санкційну й тарифну роботу по російській торгівлі енергоресурсами та фінансах. І Москва нарешті має усвідомити серйозність Європи до самозахисту.

Настав час прийняти рішення щодо російських заморожених активів. Політична воля вже є, і ми розраховуємо на оперативну реалізацію технічного рішення. Абсолютно справедливо, щоб гроші агресора працювали на захист від його війни. Дякую всім, хто працює задля миру", — резюмував Зеленський.

Раніше ми інформували, що вночі 6 листопада російські окупанти атакували Україну 135 дронами.

Також ми повідомляли, що внаслідок атаки РФ на Дніпропетровщину 6 листопада є постраждалі серед цивільного населення.