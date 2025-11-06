Зеленский отреагировал на ночную атаку России на Украину

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОПУ

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал ночную атаку российских оккупантов на Украину. В частности, глава государства показал фото последствий вражеского обстрела.

Соответствующие кадры глава государства опубликовал в четверг, 6 ноября, в Telegram.

Реклама

Читайте также:

Зеленский о последствиях ночной атаки РФ на Украину

Президент отметил, что эта ночь, 6 ноября, снова была неспокойной для Украины. Россияне атаковали дронами наши города — всего 135 ударных беспилотников.

Зеленский отметил, что со вчерашнего вечера оккупанты били по Днепропетровской области. Восемь человек пострадали из-за атаки по городу Каменское, повредили обычный жилой дом, инфраструктуру железной дороги.

Последствия атаки РФ на Украину 6 ноября. Фото: ГСЧС

Глава государства отметил работу украинских спасателей:

"Оперативно сработали наши спасатели: 5 человек удалось спасти из-под завалов. Спасибо".

По информации Зеленского, этой ночью российские войска также атаковали Сумскую, Харьковскую, Черниговскую области. Цели — наша критическая инфраструктура.

Пожар в результате российского обстрела. Фото: ГСЧС

"То, что россияне продолжают бить по энергетике и гражданским, в очередной раз показывает, что давления сейчас недостаточно. Очень важно, чтобы Америка, Европа и "семерка" продолжали санкционную и тарифную работу по российской торговле энергоресурсами и финансах. И Москва наконец должна осознать серьезность Европы к самозащите.

Пришло время принять решение по российским замороженным активам. Политическая воля уже есть, и мы рассчитываем на оперативную реализацию технического решения. Абсолютно справедливо, чтобы деньги агрессора работали на защиту от его войны. Спасибо всем, кто работает ради мира", — резюмировал Зеленский.

Ранее мы информировали, что ночью 6 ноября российские оккупанты атаковали Украину 135 дронами.

Также мы сообщали, что в результате атаки РФ на Днепропетровщину 6 ноября есть пострадавшие среди гражданского населения.