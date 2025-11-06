Зеленский отреагировал на ночную атаку России на Украину

Зеленский показал последствия ночной атаки России на Украину
Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал ночную атаку российских оккупантов на Украину. В частности, глава государства показал фото последствий вражеского обстрела.
Соответствующие кадры глава государства опубликовал в четверг, 6 ноября, в Telegram.
Зеленский о последствиях ночной атаки РФ на Украину
Президент отметил, что эта ночь, 6 ноября, снова была неспокойной для Украины. Россияне атаковали дронами наши города — всего 135 ударных беспилотников.
Зеленский отметил, что со вчерашнего вечера оккупанты били по Днепропетровской области. Восемь человек пострадали из-за атаки по городу Каменское, повредили обычный жилой дом, инфраструктуру железной дороги.
Глава государства отметил работу украинских спасателей:
"Оперативно сработали наши спасатели: 5 человек удалось спасти из-под завалов. Спасибо".
По информации Зеленского, этой ночью российские войска также атаковали Сумскую, Харьковскую, Черниговскую области. Цели — наша критическая инфраструктура.
"То, что россияне продолжают бить по энергетике и гражданским, в очередной раз показывает, что давления сейчас недостаточно. Очень важно, чтобы Америка, Европа и "семерка" продолжали санкционную и тарифную работу по российской торговле энергоресурсами и финансах. И Москва наконец должна осознать серьезность Европы к самозащите.
Пришло время принять решение по российским замороженным активам. Политическая воля уже есть, и мы рассчитываем на оперативную реализацию технического решения. Абсолютно справедливо, чтобы деньги агрессора работали на защиту от его войны. Спасибо всем, кто работает ради мира", — резюмировал Зеленский.
Ранее мы информировали, что ночью 6 ноября российские оккупанты атаковали Украину 135 дронами.
Также мы сообщали, что в результате атаки РФ на Днепропетровщину 6 ноября есть пострадавшие среди гражданского населения.
