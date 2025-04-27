Звернення Зеленського 27 квітня — президент сказав, що відбувається на Курщині і Бєлгородщині

Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОП

За час після Великодня росіяни відновили штурмову активність. Ціною значних втрат окупанти намагаються просуватись.

Про це заявив Президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні в неділю, 27 квітня.

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"Зберігаємо нашу присутність на території Росії", — наголосив Президент.

Глава держави додав, що попри заяви російської сторони про нібито готовність до переговорів на основі американських пропозицій, на практиці жодних ознак підготовки російської армії до припинення вогню не спостерігається. Навпаки, після Великодня окупаційні війська лише активізували штурмові дії, зазнаючи при цьому великих втрат.

"Кожен день таких боїв доводить очевидне: Росія намагається обдурити Америку та світ, щоб і надалі затягувати війну", — сказав Зеленський.

Український лідер підкреслив, що для того, аби змусити Росію піти на реальні кроки для припинення війни, необхідний постійний міжнародний тиск. Він також зазначив, що вчорашні зустрічі у Ватикані та Римі продемонстрували розуміння ситуації з боку партнерів України.

Раніше у Генштабі ЗСУ відреагували на повідомлення РФ про нібито завершення бойових дій на території Курської області.

Також ми писали, що завдяки операції ЗСУ на Курщині вдалося зменшити кількість ударів керованими авіаційними бомбами (КАБи) по місту Харків.