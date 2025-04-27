Соцсети

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Новости дня arrow Зеленский объяснил ситуацию в Курской и Белгородской областях arrow

Зеленский объяснил ситуацию в Курской и Белгородской областях

27 апреля 2025 21:55
Василий Наумов - Редактор
Василий Наумов
Редактор
Обращение Зеленского 27 апреля — президент сказал, что происходит на Курщине и Белгородщине
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОП
Василий Наумов - Редактор
Василий Наумов
Редактор

За время после Пасхи россияне возобновили штурмовую активность. Ценой значительных потерь оккупанты пытаются продвигаться.

Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении в воскресенье, 27 апреля.

Реклама
Читайте также:

Ситуация на фронте

Зеленский отметил, что украинские военные продолжают выполнять задачи на территории Курской и Белгородской областей РФ

"Сохраняем наше присутствие на территории России", — подчеркнул Президент.

Глава государства добавил, что несмотря на заявления российской стороны о якобы готовности к переговорам на основе американских предложений, на практике никаких признаков подготовки российской армии к прекращению огня не наблюдается. Наоборот, после Пасхи оккупационные войска только активизировали штурмовые действия, неся при этом большие потери.

"Каждый день таких боев доказывает очевидное: Россия пытается обмануть Америку и мир, чтобы и в дальнейшем затягивать войну", — сказал Зеленский.

Украинский лидер подчеркнул, что для того, чтобы заставить Россию пойти на реальные шаги для прекращения войны, необходимо постоянное международное давление. Он также отметил, что вчерашние встречи в Ватикане и Риме продемонстрировали понимание ситуации со стороны партнеров Украины.

Ранее в Генштабе ВСУ отреагировали на сообщение РФ о якобы завершении боевых действий на территории Курской области.

Также мы писали, что благодаря операции ВСУ на Курщине удалось уменьшить количество ударов управляемыми авиационными бомбами (КАБы) по городу Харьков.

Владимир Зеленский Белгородская область президент война в Украине Россия Курская область
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама