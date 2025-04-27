Обращение Зеленского 27 апреля — президент сказал, что происходит на Курщине и Белгородщине

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОП

За время после Пасхи россияне возобновили штурмовую активность. Ценой значительных потерь оккупанты пытаются продвигаться.

Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении в воскресенье, 27 апреля.

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Зеленский отметил, что украинские военные продолжают выполнять задачи на территории Курской и Белгородской областей РФ

"Сохраняем наше присутствие на территории России", — подчеркнул Президент.

Глава государства добавил, что несмотря на заявления российской стороны о якобы готовности к переговорам на основе американских предложений, на практике никаких признаков подготовки российской армии к прекращению огня не наблюдается. Наоборот, после Пасхи оккупационные войска только активизировали штурмовые действия, неся при этом большие потери.

"Каждый день таких боев доказывает очевидное: Россия пытается обмануть Америку и мир, чтобы и в дальнейшем затягивать войну", — сказал Зеленский.

Украинский лидер подчеркнул, что для того, чтобы заставить Россию пойти на реальные шаги для прекращения войны, необходимо постоянное международное давление. Он также отметил, что вчерашние встречи в Ватикане и Риме продемонстрировали понимание ситуации со стороны партнеров Украины.

Ранее в Генштабе ВСУ отреагировали на сообщение РФ о якобы завершении боевых действий на территории Курской области.

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