Новини
Головна Новини дня Зеленський пояснив, про що сигналізують нічні удари РФ

Зеленський пояснив, про що сигналізують нічні удари РФ

Ua ru
Дата публікації: 3 вересня 2025 16:05
Зеленський пояснив, про що сигналізують нічні удари РФ
Президент України Володимир Зеленський. Фото: Telegram Володимира Зеленського

Президент України Володимир Зеленський прокоментував нічні удари Росії. Він зазначив, що вони свідчать про небажання країни-агресора завершити війну.

Про це український лідер повідомив під час спільного брифінгу з прем’єр-міністеркою Данії Метте Фредеріксен у Копенгаген у середу, 3 вересня.

Читайте також:

Кремль відкидає мир

За його словами, такі атаки вже стали регулярними, відбуваються кілька разів на тиждень і є чітким сигналом, що Москва відкидає будь-які спроби завершити війну.

"Ми маємо виходити з того, що наразі це основний сценарій для Росії", — підкреслив Зеленський.

Він зазначив, що Кремль сподівається, що зима зможе завдати втрат українському населенню у регіонах, куди не дотягуються його війська.

Президент наголосив на критичній важливості протиповітряної оборони.

"Ми не можемо допустити, щоб це сталося. Тут ППО має надзвичайно важливе значення", — зазначив він.

Нагадаємо, що Володимир Зеленський у середу, 3 вересня, прибув до Данії. Зокрема, там він зустрінеться з премʼєр-міністром Метте Фредеріксен.

А 3 вересня Зеленський повідомив, що ввечері відбудеться двосторонній формат у Франції. Він анонсував нові рішення.

Володимир Зеленський президент війна в Україні війна Росія
Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
