Зеленський пояснив, про що сигналізують нічні удари РФ
Президент України Володимир Зеленський прокоментував нічні удари Росії. Він зазначив, що вони свідчать про небажання країни-агресора завершити війну.
Про це український лідер повідомив під час спільного брифінгу з прем’єр-міністеркою Данії Метте Фредеріксен у Копенгаген у середу, 3 вересня.
Кремль відкидає мир
За його словами, такі атаки вже стали регулярними, відбуваються кілька разів на тиждень і є чітким сигналом, що Москва відкидає будь-які спроби завершити війну.
"Ми маємо виходити з того, що наразі це основний сценарій для Росії", — підкреслив Зеленський.
Він зазначив, що Кремль сподівається, що зима зможе завдати втрат українському населенню у регіонах, куди не дотягуються його війська.
Президент наголосив на критичній важливості протиповітряної оборони.
"Ми не можемо допустити, щоб це сталося. Тут ППО має надзвичайно важливе значення", — зазначив він.
Нагадаємо, що Володимир Зеленський у середу, 3 вересня, прибув до Данії. Зокрема, там він зустрінеться з премʼєр-міністром Метте Фредеріксен.
А 3 вересня Зеленський повідомив, що ввечері відбудеться двосторонній формат у Франції. Він анонсував нові рішення.
