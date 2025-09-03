Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаПсихологияTravelАктуальноПромоГороскопЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняЛайфстайлБоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Зеленский объяснил, о чем сигнализируют ночные удары РФ

Зеленский объяснил, о чем сигнализируют ночные удары РФ

Ua ru
Дата публикации 3 сентября 2025 16:05
Зеленский объяснил, о чем сигнализируют ночные удары РФ
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Telegram Владимира Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал ночные удары России. Он отметил, что они свидетельствуют о нежелании страны-агрессора завершить войну.

Об этом украинский лидер сообщил во время совместного брифинга с премьер-министром Дании Метте Фредериксен в Копенгаген в среду, 3 сентября.

Реклама
Читайте также:

Кремль отвергает мир

По его словам, такие атаки уже стали регулярными, происходят несколько раз в неделю и являются четким сигналом, что Москва отвергает любые попытки завершить войну.

"Мы должны исходить из того, что сейчас это основной сценарий для России", — подчеркнул Зеленский.

Он отметил, что Кремль надеется, что зима сможет нанести потери украинскому населению в регионах, куда не дотягиваются его войска.

Президент подчеркнул критическую важность противовоздушной обороны.

"Мы не можем допустить, чтобы это произошло. Здесь ПВО имеет чрезвычайно важное значение", — отметил он.

Напомним, что Владимир Зеленский в среду, 3 сентября, прибыл в Данию. В частности, там он встретится с премьер-министром Метте Фредериксен.

3 сентября Зеленский сообщил, что вечером состоится двусторонний формат во Франции. Он анонсировал новые решения.

Владимир Зеленский президент война в Украине війна Россия
Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации