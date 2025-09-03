Зеленский объяснил, о чем сигнализируют ночные удары РФ

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Telegram Владимира Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал ночные удары России. Он отметил, что они свидетельствуют о нежелании страны-агрессора завершить войну.

Об этом украинский лидер сообщил во время совместного брифинга с премьер-министром Дании Метте Фредериксен в Копенгаген в среду, 3 сентября.

Кремль отвергает мир

По его словам, такие атаки уже стали регулярными, происходят несколько раз в неделю и являются четким сигналом, что Москва отвергает любые попытки завершить войну.

"Мы должны исходить из того, что сейчас это основной сценарий для России", — подчеркнул Зеленский.

Он отметил, что Кремль надеется, что зима сможет нанести потери украинскому населению в регионах, куда не дотягиваются его войска.

Президент подчеркнул критическую важность противовоздушной обороны.

"Мы не можем допустить, чтобы это произошло. Здесь ПВО имеет чрезвычайно важное значение", — отметил он.

Напомним, что Владимир Зеленский в среду, 3 сентября, прибыл в Данию. В частности, там он встретится с премьер-министром Метте Фредериксен.

3 сентября Зеленский сообщил, что вечером состоится двусторонний формат во Франции. Он анонсировал новые решения.