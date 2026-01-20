Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиМодаПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Зеленський пояснив, як Україна може зміцнити оборону Європи

Зеленський пояснив, як Україна може зміцнити оборону Європи

Ua ru
Дата публікації: 20 січня 2026 14:35
Україна готова зміцнити оборону Європи - Зеленський
Президент України Володимир Зеленський. Фото: Telegram Володимира Зеленського

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна підтримує ідею створення об’єднаних Збройних Сил Європи як доповнення. Але це не може стати альтернативою НАТО.

Про це український лідер повідомив під час спілкування із журналістами у вівторок, 20 січня.

Реклама
Читайте також:

Україна готова зміцнити оборону Європи

За словами Президента, ця ініціатива стала відповіддю на зростаючі загрози з боку Росії, яка планує до 2030 року збільшити свою армію до 2–2,5 мільйона військових.

Глава держави нагадав, що ще минулого року порушував це питання під час міжнародних форумів у Давосі та Мюнхені. Він пропонував створити спільні європейські сили чисельністю щонайменше 3 мільйони осіб, зберігаючи при цьому суверенні армії кожної країни. Проте, за словами Зеленського, за рік жодних реальних кроків у цьому напрямку зроблено не було, хоча нинішні виклики можуть змусити європейських лідерів переглянути свої підходи.

Президент наголосив, що ідея спільних Збройних Сил Європи не спрямована на послаблення НАТО або конкуренцію зі США. Навпаки, вона має зміцнити безпеку європейського континенту. Україна, за його словами, готова стати одним із ключових учасників такої ініціативи, зокрема завдяки своєму бойовому досвіду та розвитку військових технологій.

Зеленський також підкреслив важливість технологічного обміну між країнами. Україна ділиться з партнерами напрацюваннями, перевіреними в умовах війни, зокрема перехоплювачами та іншими видами озброєння, тоді як союзники надають розвідувальні дані й інші технологічні рішення. За його словами, без українського досвіду деякі країни не мали б повного уявлення про ефективність власної зброї та не змогли б її вдосконалити.

Окрему увагу президент приділив необхідності створення європейської системи складів озброєння, протиповітряної оборони та технологій по всьому континенту. 

Нагадаємо, що Володимир Зеленський до цього заявив, що Коаліція охочих не може стати повною гарантією безпеки Україні, поки у країні йде повномасштабна війна.

А раніше український лідер пояснив, чому наслідків від російських атак стало більше — і причина не у тому, що ракет для ППО стало менше.

Володимир Зеленський НАТО Європа армія війна
Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації