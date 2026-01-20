Україна готова зміцнити оборону Європи - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський. Фото: Telegram Володимира Зеленського

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна підтримує ідею створення об’єднаних Збройних Сил Європи як доповнення. Але це не може стати альтернативою НАТО.

Про це український лідер повідомив під час спілкування із журналістами у вівторок, 20 січня.

За словами Президента, ця ініціатива стала відповіддю на зростаючі загрози з боку Росії, яка планує до 2030 року збільшити свою армію до 2–2,5 мільйона військових.

Глава держави нагадав, що ще минулого року порушував це питання під час міжнародних форумів у Давосі та Мюнхені. Він пропонував створити спільні європейські сили чисельністю щонайменше 3 мільйони осіб, зберігаючи при цьому суверенні армії кожної країни. Проте, за словами Зеленського, за рік жодних реальних кроків у цьому напрямку зроблено не було, хоча нинішні виклики можуть змусити європейських лідерів переглянути свої підходи.

Президент наголосив, що ідея спільних Збройних Сил Європи не спрямована на послаблення НАТО або конкуренцію зі США. Навпаки, вона має зміцнити безпеку європейського континенту. Україна, за його словами, готова стати одним із ключових учасників такої ініціативи, зокрема завдяки своєму бойовому досвіду та розвитку військових технологій.

Зеленський також підкреслив важливість технологічного обміну між країнами. Україна ділиться з партнерами напрацюваннями, перевіреними в умовах війни, зокрема перехоплювачами та іншими видами озброєння, тоді як союзники надають розвідувальні дані й інші технологічні рішення. За його словами, без українського досвіду деякі країни не мали б повного уявлення про ефективність власної зброї та не змогли б її вдосконалити.

Окрему увагу президент приділив необхідності створення європейської системи складів озброєння, протиповітряної оборони та технологій по всьому континенту.

