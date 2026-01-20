Украина готова укрепить оборону Европы - Зеленский - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Telegram Владимира Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина поддерживает идею создания объединенных Вооруженных Сил Европы как дополнение. Но это не может стать альтернативой НАТО.

Об этом украинский лидер сообщил во время общения с журналистами во вторник, 20 января.

Украина готова укрепить оборону Европы

По словам Президента, эта инициатива стала ответом на растущие угрозы со стороны России, которая планирует к 2030 году увеличить свою армию до 2-2,5 миллиона военных.

Глава государства напомнил, что еще в прошлом году поднимал этот вопрос во время международных форумов в Давосе и Мюнхене. Он предлагал создать совместные европейские силы численностью не менее 3 миллионов человек, сохраняя при этом суверенные армии каждой страны. Однако, по словам Зеленского, за год никаких реальных шагов в этом направлении сделано не было, хотя нынешние вызовы могут заставить европейских лидеров пересмотреть свои подходы.

Президент подчеркнул, что идея совместных Вооруженных Сил Европы не направлена на ослабление НАТО или конкуренцию с США. Наоборот, она должна укрепить безопасность европейского континента. Украина, по его словам, готова стать одним из ключевых участников такой инициативы, в частности благодаря своему боевому опыту и развитию военных технологий.

Зеленский также подчеркнул важность технологического обмена между странами. Украина делится с партнерами наработками, проверенными в условиях войны, в частности перехватчиками и другими видами вооружения, тогда как союзники предоставляют разведывательные данные и другие технологические решения. По его словам, без украинского опыта некоторые страны не имели бы полного представления об эффективности собственного оружия и не смогли бы его усовершенствовать.

Отдельное внимание президент уделил необходимости создания европейской системы складов вооружения, противовоздушной обороны и технологий по всему континенту.

