Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыМодаПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Зеленский объяснил, как Украина может укрепить оборону Европы

Зеленский объяснил, как Украина может укрепить оборону Европы

Ua ru
Дата публикации 20 января 2026 14:35
Украина готова укрепить оборону Европы - Зеленский - Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Telegram Владимира Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина поддерживает идею создания объединенных Вооруженных Сил Европы как дополнение. Но это не может стать альтернативой НАТО.

Об этом украинский лидер сообщил во время общения с журналистами во вторник, 20 января.

Реклама
Читайте также:

Украина готова укрепить оборону Европы

По словам Президента, эта инициатива стала ответом на растущие угрозы со стороны России, которая планирует к 2030 году увеличить свою армию до 2-2,5 миллиона военных.

Глава государства напомнил, что еще в прошлом году поднимал этот вопрос во время международных форумов в Давосе и Мюнхене. Он предлагал создать совместные европейские силы численностью не менее 3 миллионов человек, сохраняя при этом суверенные армии каждой страны. Однако, по словам Зеленского, за год никаких реальных шагов в этом направлении сделано не было, хотя нынешние вызовы могут заставить европейских лидеров пересмотреть свои подходы.

Президент подчеркнул, что идея совместных Вооруженных Сил Европы не направлена на ослабление НАТО или конкуренцию с США. Наоборот, она должна укрепить безопасность европейского континента. Украина, по его словам, готова стать одним из ключевых участников такой инициативы, в частности благодаря своему боевому опыту и развитию военных технологий.

Зеленский также подчеркнул важность технологического обмена между странами. Украина делится с партнерами наработками, проверенными в условиях войны, в частности перехватчиками и другими видами вооружения, тогда как союзники предоставляют разведывательные данные и другие технологические решения. По его словам, без украинского опыта некоторые страны не имели бы полного представления об эффективности собственного оружия и не смогли бы его усовершенствовать.

Отдельное внимание президент уделил необходимости создания европейской системы складов вооружения, противовоздушной обороны и технологий по всему континенту. 

Напомним, что Владимир Зеленский до этого заявил, что Коалиция желающих не может стать полной гарантией безопасности Украины, пока в стране идет полномасштабная война.

А ранее украинский лидер объяснил, почему последствий от российских атак стало больше — и причина не в том, что ракет для ПВО стало меньше.

Владимир Зеленский НАТО Европа армия
Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации