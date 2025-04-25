За словами Зеленського, РПЦ заборонили не з релігійних причин, а через контроль з боку РФ

Президент України Володимир Зеленський. Фото: УНІАН

В Україні немає жодного релігійного утиску жодної конфесії. Крім того, в Україні велика релігійна різноманітність, а РПЦ заборонено не з релігійних питань, а через вплив РФ та її спецслужб на представників цього патріархату.

Про це Володимир Зеленський заявив в інтерв'ю американському журналісту Бену Шапіро.

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Відповідаючи на питання Шапіро про утиск РПЦ Зеленський наголосив на важливості збереження незалежності Української Церкви від будь-якого зовнішнього впливу, зокрема з боку Російської Федерації. Президент України заявив, що жодних "тіньових" релігійних практик в країні не існує.

"Будь-хто може підтвердити, що жодного тиску не існує. Ми разом святкуємо всі свята. У нас є люди різних віросповідань, і ми завжди запрошуємо всіх. Це важливо", — зазначив президент.

Президент зазначив, що проблема не в самій Московській церкві, а в тому, що РФ використовує церкву як інструмент для політичних цілей. Він підкреслив, що російські спецслужби контролюють церкви, і це є неприпустимим.

"Усі знають, що російські спецслужби контролюють церкви. Так у них влаштовано. Це їхній вибір. Їхні люди або підтримують це, або ні — це вже їхнє право. І ми ніколи не порушували цього питання — ні до війни, ні під час війни. Але факт залишається фактом: їхні спецслужби контролювали церкви, які діяли в Україні", — сказав Зеленський.

Раніше Зеленський заявив, що в Україні мобілізація триватиме, доки триває війна. За його словами, закінчити її раніше просто неможливо.

Також Зеленський зазначив, що Україна має повні звіти про військові витрати, які оплачувались за допомогою фінансових надходжень із США чи ЄС.