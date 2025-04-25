По словам Зеленского, РПЦ запретили не по религиозным причинам, а из-за контроля со стороны РФ

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: УНИАН

В Украине нет ни одного религиозного притеснения ни одной конфессии. Кроме того, в Украине большое религиозное разнообразие, а РПЦ запрещена не по религиозным вопросам, а из-за влияния РФ и ее спецслужб на представителей этого патриархата.

Об этом Владимир Зеленский заявил в интервью американскому журналисту Бену Шапиро.

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Отвечая на вопрос Шапиро о притеснении РПЦ Зеленский подчеркнул важность сохранения независимости Украинской Церкви от любого внешнего влияния, в частности со стороны Российской Федерации. Президент Украины заявил, что никаких "теневых" религиозных практик в стране не существует.

"Любой может подтвердить, что никакого давления не существует. Мы вместе празднуем все праздники. У нас есть люди разных вероисповеданий, и мы всегда приглашаем всех. Это важно", — отметил президент.

Президент отметил, что проблема не в самой Московской церкви, а в том, что РФ использует церковь как инструмент для политических целей. Он подчеркнул, что российские спецслужбы контролируют церкви, и это недопустимо.

"Все знают, что российские спецслужбы контролируют церкви. Так у них устроено. Это их выбор. Их люди или поддерживают это, или нет — это уже их право. И мы никогда не поднимали этот вопрос — ни до войны, ни во время войны. Но факт остается фактом: их спецслужбы контролировали церкви, которые действовали в Украине", — сказал Зеленский.

Ранее Зеленский заявил, что в Украине мобилизация будет продолжаться, пока идет война. По его словам, закончить ее раньше просто невозможно.

Также Зеленский отметил, что Украина имеет полные отчеты о военных расходах, которые оплачивались с помощью финансовых поступлений из США или ЕС.