Зеленський пояснив, чому День захисту дітей в Україні перенесли на 20 листопада

Володимир Зеленський. Фото: скриншот

Український лідер Володимир Зеленський пояснив, чому ухвалили рішення перенести День захисту дітей. За його словами, його відзначали 1 червня за інерцією. Наразі все популярнішим стає Всесвітній день дитини 20 листопада.

Про це український лідер сказав у вечірньому зверненні у пʼятницю, 30 травня.

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День захисту дітей

Зеленський зазначив, що щороку все більше й більше громадських організацій, освітніх інституцій приділяли увагу саме Всесвітньому дню дитини.

"Я підписав указ, який синхронізує українську практику зі світовою. Саме 20 листопада була ухвалена Декларація прав дитини в 1959 році та Конвенція ООН про права дитини в 1989 році", — наголосив глава держави.

За його словами, у перших числах червня почнуть нагороджувати не лише дорослих, а й дітей.

"Хоробрість українських дітей, стійкість, часто — дорослість наших дітей точно заслуговують на визнання, на вдячність", — пояснив Зеленський.

В Україні зʼявиться спецвідзнака "Майбутнє України", яку вручатиме Володимир Зеленський разом з дружиною Оленою Зеленською. Її отримають ті, хто допоміг порятунку людей та проявив надзвичайну стійкість.

"Наступного тижня особисто подякуємо їм від імені всієї України, і зробимо таку відзнаку, таку подяку нашою новою традицією", — додав український лідер.

Нагадаємо, 30 травня Зеленський підписав указ, яким встановив День захисту дітей 20 листопада.

А у Харкові сьогодні відзначили День останнього дзвоника у метрошколі. На захід прийшов мер Ігор Терехов.