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В Україні офіційно змінено дату відзначення Дня захисту дітей

30 травня 2025 10:05
Анастасія Постоєнко - Редактор
День захисту дітей в Україні перенесли на 20 листопада
Діти святкують. Фото: УНІАН
Анастасія Постоєнко - Редактор

Президент України Володимир Зеленський підписав указ №355/2025, яким встановлюється нова дата святкування Дня захисту дітей — 20 листопада, у Всесвітній день дитини. Відповідно до документа, відтепер це свято щорічно відзначатиметься саме в цей день. До цього моменту День захисту дітей в Україні відзначали 1 червня.

Про це свідчиить указ Володимира Зеленського, який з'явився на сайті Офісу Президента України

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Указ ухвалено з метою утвердження охорони дитинства як загальнонаціонального пріоритету, а також для посилення співпраці з міжнародною спільнотою задля захисту прав і найкращих інтересів дитини. У документі підкреслюється важливість реалізації положень Конвенції ООН про права дитини.

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Текст указу. Фото: скриншот

Разом із цим рішенням скасовано попередній Указ Президента України від 30 травня 1998 року № 568/98, який закріплював святкування Дня захисту дітей 1 червня. Новий указ набирає чинності з дня його офіційного оприлюднення.

Нагадаємо, тим часом російські війська вбивають цивільних. Так нещодавно на Житомирщині від ракетного удару загинуло троє дітей з однієї сім'ї. 

Також читайте, як оформити державну грошову допомогу на дитину, яка має важкі хвороби. 

Володимир Зеленський діти указ 1 червня День захисту дітей
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