День защиты детей в Украине перенесли на 20 ноября

Дети празднуют. Фото: УНИАН

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ №355/2025, которым устанавливается новая дата празднования Дня защиты детей — 20 ноября, во Всемирный день ребенка. Согласно документу, отныне этот праздник ежегодно будет отмечаться именно в этот день. До этого момента День защиты детей в Украине отмечали 1 июня.

Об этом свидетельствует указ Владимира Зеленского, который появился на сайте Офиса Президента Украины.

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Указ принят с целью утверждения охраны детства как общенационального приоритета, а также для усиления сотрудничества с международным сообществом для защиты прав и наилучших интересов ребенка. В документе подчеркивается важность реализации положений Конвенции ООН о правах ребенка.

Текст указа. Фото: скриншот

Вместе с этим решением отменен предыдущий Указ Президента Украины от 30 мая 1998 года № 568/98, который закреплял празднование Дня защиты детей 1 июня. Новый указ вступает в силу со дня его официального обнародования.

Напомним, тем временем российские войска убивают гражданских. Так недавно на Житомирщине от ракетного удара погибло трое детей из одной семьи.

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