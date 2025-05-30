Зеленский объяснил, почему День защиты детей в Украине перенесли на 20 ноября

Владимир Зеленский. Фото: скриншот

Украинский лидер Владимир Зеленский объяснил, почему приняли решение перенести День защиты детей. По его словам, его отмечали 1 июня по инерции. Сейчас все популярнее становится Всемирный день ребенка 20 ноября.

Об этом украинский лидер сказал в вечернем обращении в пятницу, 30 мая.

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День защиты детей

Зеленский отметил, что ежегодно все больше и больше общественных организаций, образовательных учреждений уделяли внимание именно Всемирному дню ребенка.

"Я подписал указ, который синхронизирует украинскую практику с мировой. Именно 20 ноября была принята Декларация прав ребенка в 1959 году и Конвенция ООН о правах ребенка в 1989 году", — подчеркнул глава государства.

По его словам, в первых числах июня начнут награждать не только взрослых, но и детей.

"Храбрость украинских детей, стойкость, часто — взрослость наших детей точно заслуживают признания, благодарности", — пояснил Зеленский.

В Украине появится спецотличие "Будущее Украины", который будет вручать Владимир Зеленский вместе с женой Еленой Зеленской. Ее получат те, кто помог спасению людей и проявил чрезвычайную стойкость.

"На следующей неделе лично поблагодарим их от имени всей Украины, и сделаем такую награду, такую благодарность нашей новой традицией", — добавил украинский лидер.

Напомним, 30 мая Зеленский подписал указ, которым установил День защиты детей 20 ноября.

А в Харькове сегодня отметили День последнего звонка в метрошколе. На мероприятие пришел мэр Игорь Терехов.