Зеленський погодив зміни в роботі РНБО: що відомо

Володимир Зеленський та Ігор Клименко. Фото: Володимир Зеленський/Facebook

Президент України Володимир Зеленський повідомив про підготовку організаційних і кадрових змін для посилення роботи Ради національної безпеки і оборони. Окрему увагу приділять оцінці стійкості держави, кібербезпеці та протидії російським інформаційним операціям.

Про це Володимир Зеленський повідомив в своєму Facebook, передає Новини.LIVE.

РНБО посилить контроль за стійкістю держави

За словами президента, РНБО має не лише координувати процеси у сфері безпеки й оборони, а й проводити більш комплексну оцінку всіх параметрів стійкості України.

Йдеться, зокрема, про реагування на надзвичайні ситуації техногенного характеру, ліквідацію наслідків російських ударів, а також підготовку областей і територіальних громад до зимового періоду та можливих викликів.

Зеленський наголосив, що відповідні процеси мають відбуватися значно оперативніше.

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Змінять підходи до роботи Ставки та РНБО

Президент повідомив, що погодив необхідні організаційні та кадрові рішення щодо роботи РНБО. Разом із новим секретарем Ради національної безпеки і оборони Ігорем Клименком домовилися змінити підходи до формування порядку денного та контролю за виконанням рішень Ставки Верховного Головнокомандувача і РНБО.

Окремо визначили заходи для посилення результатів України у сфері кібербезпеки та інформаційної стійкості. Також планують активізувати протидію російським інформаційним операціям.

Ігор Клименко. Фото: Володимир Зеленський/Facebook

Допис Володимира Зеленського. Скріншот: Facebook

Новини.LIVE писали, що Президент України Володимир Зеленський представив Ігоря Клименка як нового керівника Ради національної безпеки і оборони України. Глава держави відзначив його професійні результати на посаді очільника МВС та наголосив, що управлінський досвід Клименка допоможе оновити й посилити роботу РНБО.

Новини.LIVE інформували, що Рада національної безпеки і оборони перевірила, як області та громади готуються до опалювального сезону та виконують плани зі зміцнення стійкості. Президент Володимир Зеленський зазначив, що деякі міста й регіони не встигають виконати поставлені завдання, та визначив три ключові пріоритети для проходження зимового періоду, наголосивши на персональній відповідальності посадовців.