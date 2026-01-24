Якою буде Україна через 20 років — бачення Зеленського

Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОПУ

Президент Володимир Зеленський заявив, що через 20 років бачить Україну сильною, рівноправною та технологічною. Він вважає, що наша країна заслуговує на сторіччя миру.

Про це Володимир Зеленський сказав на Другому національному форумі талановитої молоді.

Якою Зеленський бачить Україну через 20 років

Зеленський розповів, що раніше Україна була тихою і про нас майже не згадували. Проте сьогодні ми серед передових країн і всі бачать боротьбу, якість нашого воїна та якість українця. Зараз різницю між Україною та Росією зробила війна та інші країни змінили погляд щодо нашої держави.

"Я думаю, що в технологіях ми будемо номер один, будемо країною Європейського Союзу. Ми цього хочемо, ЄС цього хоче. Сьогодні є якісь технологічні проблеми, навіть у вигляді деяких людей, але я вважаю, що це дрібниці. В України буде все нормально, ми стільки років боролись і в кожному сторіччі, що точно заслуговуємо на сторіччя миру, тиші та спокою", — наголосив глава держави.

Також він додав, що бачить Україну через 20 років сильною, рівноправною та технологічною. А після війни всі свої навички українці використовуватимуть у цивільному житті та покращувати життя громадян.

"Все те, що сьогодні працює на фронт, на збереження нашої обороноздатності, в мирний час буде працювати на мирний процес. Та сама фронтова медицина буде працювати виключно на цивільний сектор після закінчення війни. Технології, розмінування тощо. Все те, що сьогодні пов'язано з дронами, з інженерією, з математикою, все те, що було втрачено багато років в Україні, знайшло себе", — зауважив Володимир Зеленський.

Нагадаємо, 23 січня Зеленський зустрівся з Трампом у Давосі. Переговори мали конструктивний характер і охоплювали ключові для України питання безпеки.

Також президент заявив, що чекає від американського лідера дату підписання безпекової угоди. Домовленості щодо гарантій безпеки вже завершені на базовому рівні.